Başakşehir'de iki imza açıklandı

Medipol Başakşehir, takım kaptanı Mahmut Tekdemir ve milli kaleci Mert Günok'un sözleşmelerini uzattı.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Mahmut'un sözleşmesinin 5, Mert'in sözleşmesinin ise 4 yıl uzatıldığı belirtildi.
Medipol Başakşehir'de Mert Günok'un 31 Mayıs 2020, Mahmut Tekdemir'in ise 31 Mayıs 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Dünya yıldızı, Trabzon için Türkiye'de!
G.Saray'a olay gönderme!
Cengiz'in yeni sözleşme mutluluğu
Sarri depremi! Juventus açıkladı
Yanal'dan Volkan Demirel açıklaması!
Nzonzi sahaya indi
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! MR'ı çekilecek
''Diagne'yi bize çaktılar, Hasan Şaş kabadayı gibi''
Sturridge transferini açıkladılar!
Bomba transfer resmen açıklandı
Milli futbolcumuz ile ilgili şok gerçek
'Beşiktaş yıldız isimle anlaşmaya vardı'
Erzurum 2-0'dan döndü
Karagümrük'ten kaleci takviyesi
FIFA'dan Türk kulübüne büyük şok
Okuyucu Yorumları 0 yorum