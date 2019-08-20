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Başakşehir'de iki imza açıklandı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 20.08.2019 20:19 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'de, iç transferde iki imza birden atıldı. Medipol Başakşehir, Mahmut Tekdemir ile 5 yıllık; Mert Günok ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Başakşehir'de iki imza açıklandı

Medipol Başakşehir, takım kaptanı Mahmut Tekdemir ve milli kaleci Mert Günok'un sözleşmelerini uzattı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Mahmut'un sözleşmesinin 5, Mert'in sözleşmesinin ise 4 yıl uzatıldığı belirtildi.

Medipol Başakşehir'de Mert Günok'un 31 Mayıs 2020, Mahmut Tekdemir'in ise 31 Mayıs 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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Medipol Başakşehir mert günok Mahmut Tekdemir

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