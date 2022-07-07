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Medipol Üniversitesi'nden 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü'nde bilgilendirme

07.07.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi Uzm. Diyetisyen Canel Öner Sayar: - "Ev yapımı ya da kaliteli çikolata, fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan tam bir şifa deposuyken, yapay tatlandırıcılı, katkılı olanlar tiroid hastalıklarından obeziteye, kalp damar hastalıklarından diyabete kadar pek çok soruna zemin hazırlıyor"

İSTANBUL (AA) - Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi Uzm. Diyetisyen Canel Öner Sayar, "Ev yapımı ya da kaliteli çikolata, fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan tam bir şifa deposuyken, yapay tatlandırıcılı, katkılı olanlar tiroid hastalıklarından obeziteye, kalp damar hastalıklarından diyabete kadar pek çok soruna zemin hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

Medipol Üniversitesi'nden yapılan açıklamayla, 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü kapsamında, çikolatanın sağlık açısından yeri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzm. Diyetisyen Canel Öner Sayar, çikolatanın zengin kakao içeriğiyle sağlık açısından oldukça faydalı bir besin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak çevresel faktörler nedeniyle çikolatanın hammaddesi kakao bitkisinin geleceği tehdit altında. Bugün başta palm olmak üzere yarı katı bitkisel ya da katı yağlar, şeker, soya lesitini, tatlandırıcılar, aroma ve kıvam vericilerle hazırlanan çikolatalar sağlığa faydalı olmanın çok uzağında. Katkılı çikolata, tiroid hastalıklarından obeziteye, kalp damar hastalıkları ve diyabete kadar pek çok soruna zemin hazırlıyor. Sağlıklı çikolatanın kakao içeriği yüzde 70 veya daha yüksektir.

Çikolata alırken mutlaka kakao oranını ve içeriğini inceleyin bitter çikolataları tercih edin. Yine de en sağlıklısı evde yaptığınız çikolatalar olacaktır. Ev yapımı ya da kaliteli çikolata, fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan tam bir şifa deposuyken, yapay tatlandırıcılı, katkılı olanlar tiroid hastalıklarından obeziteye, kalp damar hastalıklarından diyabete kadar pek çok soruna zemin hazırlıyor."

- "Kahve ya da yeşil çayla tüketin"

Çikolata tüketildiğinde şeker miktarını dengelemek için çikolata yanında süt ya da süt ürünleri tüketimi önerilmesinin yanlış olduğu uyarısında bulunan Sayar, "Süt ürünleri karbonhidrat içerir. Çikolata tüketildiğinde sindirim başlar ve kan şekeri yükselir. Bir sonraki ana öğünde basit karbonhidrat tüketmeden salata ile et, tavuk, balık gibi proteinli bir besin tercih etmek durumu dengelemeye yardımcı olabilir. Yani öğünleri biraz kısıtlayıp fiziksel aktiviteyi artırmak gerekir." bilgisini verdi.

Sayar, antioksidan kapasiteleri yüksek olduğu için çikolatanın yanında kahve ve yeşil çay tercih edilebileceğini aktardı.

Ara öğünde her gün bir fincan şekersiz Türk kahvesi ve 1-2 kare bitter çikolatanın, hem kan şekerini dengeleyeceğini hem de yaşlanmayı geciktireceğini belirten Sayar, şu bilgileri verdi:

"Kadınların regl dönemlerinde ilk tercihlerinden biri çikolata. Kadıların regl dönemlerinde östrojen hormonları azalır. Östrojen azalması nedeniyle kan şekeri seviyesinde düşme olabilir, bunun sonucunda tatlı ve karbonhidrat tüketme eğilimi artar. Bu nedenle kadınların ilk tercihleri çikolata olur. Çikolata kalorili bakımından zengin olduğu için aşırı tüketilirse kilo artışına neden olabilir. Günlük kalori ihtiyacının yüzde 5-10'unundan fazlası basit karbonhidratlardan gelmemelidir.

Yani başka herhangi bir basit karbonhidrat kaynağı tüketmeksizin, günlük enerji ihtiyacı 1.500 olan bir kadının 75 kalori (3 kare çikolata), 1.800 olan bir erkeğinde 90 (3 ila 4 kare çikolata) kaloriden fazla çikolata tüketmemesi gerekiyor. Haftada 3-4 gün hem çocuklarda hem yetişkinlerde 3 ila 4 kare kadar bitter çikolata tüketmek sağlıklıdır."

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