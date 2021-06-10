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Megan Fox, Midnight in the Switchgrass filminde sevgilisi Machine Gun Kelly'nin burnunu kırdı

10.06.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Megan Fox uğruna 10 yıllık kocası Brian Austin Green’i terk ettiği genç sevgilisi Machine Gun Kelly ile aynı filmde rol aldı. Bruce Willis’in de rol aldığı filmin bir sahnesinde Megan Fox senaryo gereği sevgilisi Machine Gun Kelly’nin burnunu kırdı.

Megan Fox, Midnight in the Switchgrass filminde sevgilisi Machine Gun Kelly'nin burnunu kırdı

Megan Fox, başrollerinde Emile Hirsch, Bruce Willis ve sevgilisi Machine Gun Kelly’nin paylaştığı Midnight in the Switchgrass filminden ilk teaser yayınlandı.

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Bir dizi çözülmemiş cinayet vakasını soruşturmak için bir araya gelen bir FBI ajanı ile bir polis memurunun hikayesini konu alan filmin yayınlanan teaserında Megan Fox’un senaryo gereği genç sevgilisi Machine Gun Kelly’nin burnunu kırdığı sahne ön plana çıkıyor.

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Gerçek adı Colson Baker olan Machine Gun Kelly, aynı zamanda çok ünlü bir müzisyen. Megan Fox ile Machine Gun Kelly bu filmin çekimleri esnasında tanışmış ve ikili arasında aşk başlamıştı. O dönem evli olan Megan Fox, bu ilişki için evliliğini sonlandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Megan Fox
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