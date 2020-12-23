YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Mehmet Akif Ersoy anıldı

Mehmet Akif Ersoy anıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 23.12.2020 11:57 | Son Güncelleme

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde (KSBÜ) “Vefatının 84.

Mehmet Akif Ersoy anıldı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde (KSBÜ) “Vefatının 84. Yıl Dönümünde Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı” düzenlendi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık’ın konuk olduğu etkinlikte; Abdullah Şen (Ney) ve Ali Rıza Işık (Ud) tarafından da müzik dinletisi gerçekleştirildi.
#KSBÜ- KSBÜ Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Müzik Topluluğunun organizasyonu ile gerçekleşen programda konuşan Prof. Dr. Arık, Milli Şairimiz Akif Ersoy hakkında bilgilendirmede bulundu. Akif’in hayat felsefesinden de bahseden Arık, “Mehmet Akif çok cömert birisiydi. Paltosunu muhtaç birine verip, Ankara’nın soğuğunda paltosuz gezdiğini biliyoruz. Misafir olduğu Taceddin Dergahındaki bir kilimi başka muhtaca vererek, kuru yerde yaşadığını biliyoruz” şeklinde konuştu.
“İstiklal Marşı ve Diğer Devlet Marşlarının Mukayesesi” içerikli bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Arık, İstiklal Marşımızın diğer marşlardan daha özel bir konumda olduğunu vurguladı.
Instagram ve Youtube üzerinden canlı yayınlanan etkinlikte, müzik dinletisi de düzenlendi. Program sonunda KSBÜ SKS Daire Başkanı Öğr. Gör. Sinan Darcan tarafından hediye takdimi yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy anıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türk güzel dünyada birinci oldu! Türk güzel dünyada birinci oldu!
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Kütahya Namaz Vakitleri 23 Aralık Çarşamba

İmsak
06:41
Sabah
08:11
Öğle
13:04
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:12

Kütahya Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Çarşamba

Cumhuriyet Konak Eczanesi
Merkez
Ertekin Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Sadık Eczanesi
Gediz
Ferah Eczanesi
Simav
Çağla Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.