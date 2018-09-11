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Mehmet Ali Karaca, Çaykur Rizespor'un başında Bursaspor maçına çıkacak

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 11.09.2018 19:35 | Son Güncelleme

Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'le yollarını ayıran Çaykur Rizespor'dan Bursaspor maçı öncesi flaş karar! Çaykur Rizespor, Bursaspor maçına altyapı sorumlusu Mehmet Ali Karaca kontrolünde çıkacak.

Mehmet Ali Karaca, Çaykur Rizespor'un başında Bursaspor maçına çıkacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da teknik direktörlük görevine son verilen İbrahim Üzülmez’in ardından yeni teknik direktör için arayışlar sürüyor.

Henüz hiçbir teknik direktör ile anlaşma sağlayamayan yeşil mavililerin ligin 5'inci haftasında oynayacağı Bursaspor maçında takımın başında altyapı sorumlusu Mehmet Ali Karaca olması bekleniyor.

Ligin ilk 4 haftasında 2 puan alarak istediği başlangıcı yapamayan Çaykur Rizespor’da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı. Takımı geçtiğimiz sezon Spor Toto 1’inci Lig’de şampiyon yaparak yeniden Süper Lig’e yükselten Üzülmez ile Çaykur Rizespor yönetimi arasında henüz ayrılığı resmiyete dökecek bir anlaşma sağlanamadı. Üzülmez’in sezon sonuna kadar alacağı olan yaklaşık 3 milyon TL’yi kulüp yönetiminden talep ettiği, yöneticilerinde bu konuda kendisinden anlayış beklediği öğrenildi.

4 İSİMLE GÖRÜŞÜLDÜ

Çaykur Rizesporlu yöneticilerin İbrahim Üzülmez ile yolları ayırmaya karar verdikten sonra teknik direktörlük koltuğu için 4 yerli isme teklif götürdü. Bu isimlerin arasında bir dönem Çaykur Rizespor’u da çalıştıran Mustafa Denizli, Fenerbahçe eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ve geçtiğimiz sezon Akhisarspor ile Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk olduğu öğrenildi. 4 yerli teknik adamla temasa geçen Çaykur Rizespor yönetimi ücret konusunda da anlaşamadığı bu isimler sonrasında arayışlarına başka isimleri de ekledi. Çaykur Rizespor’un bu nedenle hafta sonu oynayacağı Bursaspor maçında takımın başında büyük olasılıkla Altyapı Sorumlusu Mehmet Ali Karaca’nın olacağı belirtildi.

NÖBETÇİ TEKNİK ADAM

2011-2012 sezonununda Çaykur Rizespor’un evinde Elazığspor’a 5-3 kaybetmesi sonucu teknik Direktör Hüseyin Kalpar’ın istifa sonrası takımın başına getirilen altyapı sorumlusu Mehmet Ali Karaca, 9 hafta galibiyet yüzü göremeyen yeşil mavililer ile 8 hafta rakiplerine yenilmeyen Kasımpaşa’yı İstanbul’da 2-1 mağlup edip galibiyet ve rakibinin yenilmezlik serisine son vermişti. Çaykur Rizespor yönetimi Mehmet Ali Karaca'yla yola devam etmeyip Giray Bulak ile anlaşmış ve sezonu Bulak yönetiminde tamamlamıştı.

KARACA İLE 5-1’LİK TARİHİ GALİBİYET

Karaca, 2013-2014 sezonunda 15 hafta ardı ardına galibiyet elde edemeyen Çaykurspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın takımdan ayrılması ile 21'inci haftada Çaykur Rizespor’un Gaziantepspor karşısında aldığı 5-1’lik galibiyette teknik direktör olarak takımı sahaya çıkartmıştı.

(DHA)

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