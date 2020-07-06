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Mehmet Demirkol, Fatih Terim hakkında eleştirilerde bulundu

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.07.2020 19:20 | Son Güncelleme

Mehmet Demirkol, Galatasaray - Trabzonspor maçını ve gündemi değerlendirdi. Demirkol, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın yaşadığı düşüşü ve Trabzonspor'un son durumu hakkında konuştu.

Mehmet Demirkol, Fatih Terim hakkında eleştirilerde bulundu

Mehmet Demirkol, son dönemde Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in yaşadığı düşüş hakkında yorumlarda bulundu.

"PROBLEMLER DEVAM EDİYOR"

Demirkol, "Galatasaray'ın, kırmızı karta kadar kötü oynadığını söyleyemeyiz ama geçen haftadaki problemler devam ediyor. Santrforsuz kalması, hücum hareketliliğinde ve rakip savunmayı zorlamakta eksik kalması anlamına da geliyor. Sadece topu kaleye sokamamak değil. Rakip savunmanın aklını karıştıracak hiçbir şey yapamadı Galatasaray. Feghouli atılmasa, rakip savunmayı karıştırmak adına bence Donk santrfora geçebilirdi. 4-6-0, teknik direktörlerin çok oynatmak istediği bir şey ama sürdürülebilir olmuyor. Alex Ferguson, bunu yapmaya çok yaklaşmıştı " dedi.

"SORLOTH GİBİ BİR CANAVARLA KARŞILAŞMAK..."

Demirkol, "Sörloth gibi bir canavarla karşılaşmak, Emin Bayram için büyük şanssızlık oldu. Türkiye'de olgunlaşan oyuncular arasında zirvenin sahibi Sörloth olabilir. Sörloth meselesi, altyapıdan oyuncu çıkarmak kadar değerlidir. İlk şansını burada buldu. İlk defa burada parladı. Avrupa'da kendini göstermek isteyen ama gösteremeyen oyunculara şans veriyorsun. 'Burası artık iyi bir basamak, gel burada dene.' diyorsun. Bu konuda, Ünal hocayı da Hüseyin hocayı da kutlamak lazım" ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM ÇOK KÖTÜ BİR KAYBEDEN!"

Demirkol, "Fatih Terim, Türkiye'nin en başarılı teknik direktörüdür. Tartışmaya kapalı. Ancak çok kötü bir kaybeden. Maalesef, kötü bir kaybeden. Tebrik et, geç sadece. Ne olacak? Dün herkese kızdı ama takımı sabote eden Feghouli'yi yumuşak geçiştirdi" açıklamasını yaptı.


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