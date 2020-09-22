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Mehmet Ekici: Belhanda ayrılırsa Galatasaray'a transfer olacağım

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.09.2020 21:16 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici'nin transferde yeni adresi belli oluyor. Ekici, Galatasaray'dan haber beklediğini ve Belhanda Galatasaray'dan ayrılırsa sarı kırmızılı takıma transfer olacağını söyledi.

Mehmet Ekici: Belhanda ayrılırsa Galatasaray'a transfer olacağım

Süper Lig ekibi Ankaragücü'nün transfer gündemine gelen Mehmet Ekici'nin transferinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Ajansspor'un ahberine göre; Ankaragücü ile transfer görüşmesi yapan Ekici, Galatasaray'dan haber beklediğini ve Belhanda Galatasaray'dan ayrılırsa sarı kırmızılı takıma transfer olacağını söyledi.

GEÇEN SEZON 8 MAÇTA OYNADI

Türkiye'de Trabzonspor'da oynayıp 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan 30 yaşındaki oyuncu geçen sezon ligde 8 maçta sarı-lacivertli formayı terletti.

(AJANSSPOR)


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