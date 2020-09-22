Mehmet Ekici: Belhanda ayrılırsa Galatasaray'a transfer olacağım

Süper Lig ekibi Ankaragücü'nün transfer gündemine gelen Mehmet Ekici'nin transferinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Ajansspor'un ahberine göre; Ankaragücü ile transfer görüşmesi yapan Ekici, Galatasaray'dan haber beklediğini ve Belhanda Galatasaray'dan ayrılırsa sarı kırmızılı takıma transfer olacağını söyledi.
Türkiye'de Trabzonspor'da oynayıp 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olan 30 yaşındaki oyuncu geçen sezon ligde 8 maçta sarı-lacivertli formayı terletti.
(AJANSSPOR)
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!
Yılın bombası Cavani'den haber var!
Galatasaray yılın bombasını patlatıyor!
Galatasaray'da Hajduk Split hazırlıkları...
Transfer resmen açıklandı! İşte Sörloth'un rekor bonservisi...
Sörloth imza atmak için Almanya'da!
Yalçın Ayhan futbolu bıraktığını açıkladı
Vidal'ı 1 milyon euroya transfer ettiler!
Beşiktaş, Ryan Babel'i geri çevirdi!
Koita kadro dışı kaldı? Transfer mi oluyor?
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Vedat Muriç'e koronavirüs şoku! Test sonucu...
Okuyucu Yorumları 0 yorum