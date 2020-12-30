Mehmet Erdoğan 2020’nin en beğenilen milletvekilleri listesinde

ORC Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından 2020’nin En Beğenilen 20 Milletvekili araştırma sonuçları açıklandı. Sıralamada Gaziantep’ten 18’inci sırada Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan yer aldı.

ORC Araştırma ve Danışmanlık şirketi farkı alanlarda yaptığı araştırmalarına bir yenisini daha ekleyerek 2020’nin en beğenilenler listesinde bu kez milletvekillerine yer vererek ilk 20 içerisine giren milletvekillerini açıkladı. Yapılan açıklamada listeye Gaziantep’ten Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da girdi. Kendi seçmen grubunda değerlendirmelerin yapıldığı araştırmada genel başkan ve genel başkan yardımcılarına yer verilmezken 2020 yılının en beğenilen 20 milletvekilini açıkladı. ORC tarafından yapılan araştırma sonucuna göre listeye Gaziantep’ten Ak Parti Milletvekili Mehmet Erdoğan 18.sıradan girdi. Ak Parti Gaziantep Milletvekili Erdoğan araştırmada 40.3 beğeni oranı ile 18. Sırada en beğenilen milletvekili sıralamasında ki yerini alarak Gaziantep milletvekilleri arasında listeye giren tek milletvekili oldu.

Erdoğan yine aynı şirket tarafından 2020 yılı içerisinde yapılan çalışmalarda İlimiz Gaziantep’in en beğenilen milletvekili, Güneydoğu Anadolu bölgesinin de dördüncü sırada en fazla beğenilen milletvekili seçilmişti.

