SPOR

Mehmet Özcan için rekabet kızışıyor

ESKİŞEHİRSPOR HABERLERİ  | 07.08.2019 13:51 | Son Güncelleme

Eskişehirspor Sportif Direktörü Ayhan Taşçı, Galatasaray ve Beşiktaş’ın yanı sıra Avrupa takımları ile de Mehmet Özcan için görüşmelerin devam ettiğini açıklarken istedikleri bonservis bedeline henüz ulaşanın olmadığını söyledi.

Mehmet Özcan için rekabet kızışıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un genç orta sahası Mehmet Özcan adeta transfer döneminin yıldızı haline geldi. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un istediği ve önemli rakamlar teklif ettiği genç yıldız için Başakşehir kulübünün de imzalanan protokol ile yakından takip ettiği öğrenilmişti. Son olarak Olympiakos Sportif Direktörü Christian Karembeu, Mehmet Özcan ile ilgilendiklerini açıkladı.

54

21 yaşındaki orta sahanın durumu hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Sportif Direktörü Ayhan Taşçı ise, Süper Lig ekiplerinin yanı sıra Avrupa’dan tekliflerin yalnızca Olympiakos ile sınırlı kalmadığını söyledi. Menajerler ve kulüp yetkilileri vasıtasıyla görüşmelerin devam ettiğini belirten Taşçı, henüz istenilen bonservis rakamlarına ulaşılmadığını belirtti. Taşçı yaptığı açıklamada, “Olympiakos ekibinin ilgisi yanında Avrupa’dan birçok önemli teklifler var. Oyuncunun menajeri ve kulüp yetkilileri aracılığıyla görüşmeler devam ediyor. Gelen rakamlar henüz kulübü tatmin etmiyor. Mehmet çok değerli bir oyuncu 500 bin Euro, 750 bin Euro gibi rakamlara asla satılmaz. İstenilen rakamlara ulaşıldığında bir hareketlilik olacaktır. Burada önemli olan hem Mehmet’in hem Eskişehirspor’un mutluluğu” ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki başarılı orta saha ise transfer işlemlerini menajeri aracılığıyla yürütürken takımı Eskişehirspor ile yeni sezon hazırlıklarına Vali Hanefi Demirkol tesislerinde devam ediyor.

PARTNER Son halini gören tanıyamıyor! Ünlü oyuncu eridi Son halini gören tanıyamıyor! Ünlü oyuncu eridi
Beşiktaş için planlandı, Eskişehirspor gidiyor!Beşiktaş için planlandı, Eskişehirspor gidiyor!
Türk futbolunun köklü kulübünden açıklama: Dilencilik yapmayacağızTürk futbolunun köklü kulübünden açıklama: Dilencilik yapmayacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehirspor Ayhan Taşçı Galatasaray Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Fenerbahçe'den bir transfer daha

Rooney geri döndü! Hem oyuncu hem de antrenör...

Rooney geri döndü! Hem oyuncu hem de antrenör...

Mesut Özil'e sürpriz teklif

Mesut Özil'e sürpriz teklif

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Özcan için rekabet kızışıyor

Mehmet Özcan için rekabet kızışıyor

Beşiktaş için planlanan Polonya kampına Eskişehirspor gidiyor

Beşiktaş için planlandı, Eskişehirspor gidiyor!

Eskişehirspor’dan puan silme cezasına yönelik açıklama

Türk futbolunun köklü kulübünden açıklama: Dilencilik yapmayacağız

Eskişehirspor, Fuat Çapa ile sözleşme uzattı

Es-Es, Fuat Çapa'yı bırakmadı

Fuat Çapa’dan Dortmund ve Ajax örneği

Çapa’dan Dortmund ve Ajax örneği

Eskişehirspor'un puan silme cezası kaldırıldı

Eskişehirspor'a puan müjdesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.