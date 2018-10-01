Mehmet Özdilek resmen Erzurumspor'da

"Sezon başı itibarıyla takımın 3-4 maçını televizyondan seyrettim. Galatasaray maçında ise çıplak gözle seyrettim. Bulunduğumuz konum itibarıyla sağlıklı bir yerde değiliz. Lige yeni çıkmış bir ekibiz, dolayısıyla bu dalgalanmalar olacaktır. Türk futboluna kattığım futbolcular var, özellikle burada beraber çalışacağımız Lokman Gör, Taylan Antalyalı, Emrah Başsan ile biz daha önce çalıştık. Yani bunlar 18 yaşında benim elime gelen, benim bulduğum oyuncular. Yabancı oyuncularda ise yetenekli oyuncularımız var ama bunun yanında da kafamda soru işaretleri olan oyuncular da var. Bunun ancak daha net bir analizini milli takım arasında daha sağlıklı şeklide yapabiliriz."

Teknik direktör Özdilek, yaptığı açıklamada, dün takımla çalışmaya başladığını ifade etti. Süper Lig'de 11 yıldır görev yaptığını ve takımı bildiğini belirten Özdilek, şöyle konuştu:

"ELİMDE SİHİRLİ BİR DEĞNEK YOK"

Özdilek, takımın 7 haftalık periyotta Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Galatasaray gibi ligin güçlü takımları ile oynadığına işaret ederek, futbolcuların isteğinde sıkıntı olmadığını ancak üretim ve sonuçlandırmada sorun yaşandığını belirtti.

Daha önce görev aldığı takımlarda kötü durumlar yaşandığında çalışmaya başladığına dikkati çeken Özdilek, "Takımları hep 1 ve 3 puanda aldım, hiç 10 puanda takım almadım. Dolayısıyla bu ortamlara alışık bir adamım. Bu süreçte tabii sakin olmak çok önemli. Yani camia olarak telaşa girmeden sakin olmak ve dik durmak çok önemli. Hani 'bu köprünün altından daha çok sular akar' derler ya 27 hafta var ve ortada 81 puan var. Bulunduğumuz yerden mutlu ve hoşnut değiliz ama benim elimde de sihirli değnek yok; geleceğim, uzatacağım ve her şey güllük gülistanlık olacak değil. Bu bir süreç, bu süreci hep beraber doğru yönetelim istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İNANMASAN BURADA OLMA ŞANSIM YOK"

Erzurumspor'un her maçta dolu tribüne oynadığını ifade eden Özdilek, seyirciyi oyunun içine çekebilmenin çok önemli ve değerli olduğunu anlattı.