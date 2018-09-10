Mehmet Topal'a ekstra görev

Rumen teknik adamın gençlik operasyonuna rağmen takımda kalmayı başaran Topal, her ne kadar kulübünde sıkıntılı olsa da, ay-yıldızlı takımın değişmezleri arasında... Fenerbahçeli oyuncu, aynı zamanda Lucescu'nun en büyük yardımcısı... Valencia'da oynaması nedeniyle İspanyolcası bulunan tecrübeli futbolcu, bu nedenle Lucescu ile takım arasında adeta köprü görevi görüyor. Üstelik genç oyuncuların da akıl hocası... Genç takım arkadaşlarını toplayarak onlarla sık sık konuşan Mehmet, bu şekilde de Lucescu'nun yardımcılığını üstleniyor. (MİLLİYET)

