Mehmet Topal'dan kanser hastası çocuklara destek

Projede çocuklar ve gençler; iş, spor, sanat, ve moda dünyasının önde gelen isimlerinin fotoğraflarını çekti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın da katkıda bulunduğu projede çocuklar için poz veren isimler renkli karelere imza attı. Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal da kanser hastası çocuklar için desteğini esirgemedi. Çekilen fotoğrafların 30 Nisan’da Deniz Müzesi'nde sergileneceği geceye ünlüler de katılım gösterecek.

