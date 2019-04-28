SPOR

Mehmet Topal'dan kanser hastası çocuklara destek

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.04.2019 13:01 | Son Güncelleme

Kansersiz Yaşam Derneği, "Onların Gözünden Türkiye’ye İlham Verenler" adlı projede Türkiye'nin önde gelen iş insanları, sanat ve spor dünyasından önemli kişileri kanser hastası çocuklarla bir araya getirdi.

Mehmet Topal'dan kanser hastası çocuklara destek

Projede çocuklar ve gençler; iş, spor, sanat, ve moda dünyasının önde gelen isimlerinin fotoğraflarını çekti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın da katkıda bulunduğu projede çocuklar için poz veren isimler renkli karelere imza attı. Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal da kanser hastası çocuklar için desteğini esirgemedi. Çekilen fotoğrafların 30 Nisan’da Deniz Müzesi'nde sergileneceği geceye ünlüler de katılım gösterecek.

İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince... İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince...
'Fenerbahçe'yi bu sezon taraftar kümede tuttu''Fenerbahçe'yi bu sezon taraftar kümede tuttu'
Fenerbahçe'de ayrılık! Görüşmeler başladıFenerbahçe'de ayrılık! Görüşmeler başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mehmet topal Fenerbahçe Kansersiz Yaşam Derneği

En Çok Okunan Haberler

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Efsane isim geri dönüyor

Efsane isim geri dönüyor

Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e olay yanıt!

Ağaoğlu'ndan Volkan Demirel'e olay yanıt!

Cüneyt Çakır'a küfür! Çok sert tepki

Cüneyt Çakır'a küfür! Çok sert tepki

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Ben bunu çocuklara nasıl anlatacağım?'

'Ben bunu çocuklara nasıl anlatacağım?'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Can Bartu'nun veda törenine damga vuran an

Can Bartu'nun veda törenine damga vuran an

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

F.Bahçe'nin efsanesi hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
helal adam ya bazılarıda sporu bırakmış evden otobüsten adam aldırıyor bu ülkede güvenlik kuvvetleri savcılar hakimler yok sanıyor herkesi aldırabileceni sanıyor milletin namusu canı ortada boşuna filmi oynamıyor eşkiya dünyaya hakim olamaz diye allah güvenlik kuvvetlerine güç kuvvet versin sağlık versin yoksa vay halimize. ..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar kendini yaktı

Sadık Çiftpınar'a ceza şoku

Fenerbahçe, 28 sezon sonra büyük maç kazanamadı

Fenerbahçe bu sezon büyük maç kazanamadı

Mehmet Topal'dan kanser hastası çocuklara destek

Mehmet Topal'dan anlamlı destek

Rıdvan Dilmen'den flaş yorum: Fenerbahçe'yi bu sezon taraftar kümede tuttu

'Fenerbahçe'yi bu sezon taraftar kümede tuttu'

Fenerbahçe'de kiralık oynayan Islam Slimani ile görüşmelere başlandı

Fenerbahçe'de ayrılık! Görüşmeler başladı

Sadık Çiftpınar: Hakemin beni bu kadar basit oyundan atması üzdü

Sadık'tan kırmızı kart isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.