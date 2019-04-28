Mehmet Topal'dan kanser hastası çocuklara destek

Projede çocuklar ve gençler; iş, spor, sanat, ve moda dünyasının önde gelen isimlerinin fotoğraflarını çekti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın da katkıda bulunduğu projede çocuklar için poz veren isimler renkli karelere imza attı. Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal da kanser hastası çocuklar için desteğini esirgemedi. Çekilen fotoğrafların 30 Nisan’da Deniz Müzesi'nde sergileneceği geceye ünlüler de katılım gösterecek.
'Kelimeler kifayetsiz kalıyor'
Sadık'tan kırmızı kart isyanı
Karaman kaçan 3 puana yanıyor
Gazetecilerden Ersun Yanal'a tepki!
6 gol, 2 kırmızı kartlı çılgın derbi!
Sow yine yaptı! İnanılmaz gol
Cimbom taktik çalıştı
Galatasaray yöneticisinden şampiyonluk tweeti!
Şilili yıldıza İnter kancası!
''Kaybetmeme alışkanlığı elde ettik''
25 yaşında Beşiktaş tarihine geçecek!
Beşiktaş'a çifte sakatlık müjdesi
Hakan Çalhanoğlu için karar verildi
Okuyucu Yorumları 1 yorum