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Mehmetçik, Tunceli'nin Ali Boğazı bölgesinde teröristlerin peşini bırakmıyor

30.05.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentte 28 Nisan'da başlatılan Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nda şu ana kadar 78 sığınak, mağara ve depoyu imha eden güvenlik güçleri çok sayıda el yapımı patlayıcı, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi - Operasyonlarda örgüte lojistik açıdan darbe vuran güvenlik güçleri, keşif ve gözetleme faaliyetlerinin yanı sıra havadan da SİHA'larla yapılan kesintisiz izlemeler ile terörle mücadeleye kararlı şekilde devam ediyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de güvenlik güçleri, yurtta terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Ali Boğazı başta olmak üzere Munzur ve Mercan dağlarına düzenledikleri operasyonlarla terör örgütlerini lojistik açıdan büyük zarara uğratıyor.

Yüksek dağlar ve sığ ormanlarla çevrili kentte güvenlik güçleri, Valilik ve İl Jandarma Komutanlığınca koordine edilen operasyonlarla gece gündüz kırsaldaki teröristlerin peşine düşüyor.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ın da zaman zaman bizzat kırsala giderek operasyonlarını takip ettiği güvenlik güçleri, kentte 28 Nisan 2022'de başlatılan "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" ile teröristlerin barınma alanlarını yok ediyor.

Terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla yoğun çaba harcayan güvenlik güçleri, helikopter, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), İnsansız Hava Aracı (İHA) ve özel eğitimli köpeklerin desteğinde dağlık ve ormanlık alanları karış karış arıyor.

İlkbaharın gelişiyle güvenlik güçleri kentteki operasyonlarını, yurtta terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen ve teröristlerce "girilemez" ve "ulaşılamaz" denilen Hozat ilçesindeki Ali Boğazı başta olmak üzere Ovacık ilçesindeki Mercan ve Munzur dağlarına kaydırdı.

- Yaklaşık 1 ayda teröristlerce kullanılan 78 sığınak, mağara ve depo imha edildi

Kırsaldaki bu alanları adeta ablukaya alan güvenlik güçleri, Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu kapsamında düzenledikleri operasyonlarla teröristlerce kullanıldığı belirlenen 78 sığınak, mağara ve depoyu imha etti.

Zorlu arazi şartlarında görev yapan güvenlik güçleri, sığınak, mağara ve depolarda yaptıkları aramalarda çok sayıda el yapımı patlayıcı, silah, mühimmat, gıda, sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirerek terör örgütlerine lojistik açıdan büyük zarar verdi.

Kentte keşif ve gözetleme faaliyetlerinin yanı sıra havadan da SİHA'larla yapılan kesintisiz izlemeler ile terörle mücadele kararlı şekilde devam ediyor.

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