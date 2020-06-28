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Meksika ekibi Cruz Azul'de 22 kişi koronavirüse yakalandı

FUTBOL HABERLERİ  | 28.06.2020 15:25 | Son Güncelleme

Meksika Birinci Futbol Ligi (Liga MX) ekibi Cruz Azul'de 22 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Cruz Azul Kulübü, futbolcular ve teknik ekibe yapılan testler sonucu kadın takımından 14, erkek takımından 8 kişide koronavirüse rastlandığını duyurdu.

Koronavirüse yakalanan kişilerin isimleri verilmezken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözlem altında tutularak tedavilerine başlandığı belirtildi.

Meksika'da salgın nedeniyle 2019-2020 sezonu kapanış ligi iptal edilmişti. 2020-2021 sezonu açılış liginin ise 24 Temmuz'da seyircisiz olarak başlatılmasının planlandığı açıklanmıştı.

(AA)

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler

Spor camiasında koronavirüse yakalanan isimler... Valentine Ozornwafor (Galatasaray)
Hudson-Odoi (Chelsea)
Manolo Gabbiadini (Sampdoria)
Timo Hübers (Hannover)
Donovan Mitchell (Utah Jazz)
Trey Thompkins (Real Madrid)
Daniele Rugani (Juventus)
Mikel Arteta (Arsenal)
Jannes Horn (Hannover)
Rudy Gobert (Utah Jazz)
Patrick Cutrone (Fiorentina)
German Pezzella (Fiorentina)
Dusan Vlahovic (Fiorentina)
Ezequiel Garay ve ismi açıklanmayan 4 Valencia görevlisi/futbolcusu
Albin Ekdal (Sampdoria)
Morten Thorsby (Sampdoria)
Luca Kilian (Paderborn)
Elaquim Mangala (Valencia)
Leicester City'de ismi açıklanmayan 3 futbolcu
Malaga merkezli Atletico Portada Alta'da antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia ise koronavirüs nedeniyle spor dünyasında hayatını kaybeden ilk kişi oldu.
Valencia'da, teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının yüzde 35'e yükseldiği belirtildi.
Omar Colley (Sampdoria)
Jorge Jesus (Flamengo Teknik Direktörü)
Paulo Maldini ve Daniel Maldini (Milan)
Matuidi (Juventus)
Paulo Dybala (Juventus)
Marouane Fellaini (Shandong Luneng)
Van der Burgh (Olimpiyat Şampiyonu Yüzücü)
Fenerbahçe'de ismi açıklanmayan bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandığı açıklandı
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımında bir sporcu, bir teknik ekip ve iki idari çalışan koronavirüse yakalandı
Rüştü Reçber (A Milli Takım eski kalecisi)
Fatih Terim - Abdurrahim Albayrak
Hyun-jun Suk (2016-17 sezonunda Trabzonspor'da forma giymişti)
Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz koronavirüsten hayatını kaybetti
Kayserispor'da bir idari personelde test sonucu pozitif çıktı
Evangelos Marinakis (Olympiakos'un sahibi)
Christian Wood (Detroit Pistons)
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