Mel Gibson ve Morgan Freeman, Kerbela'da oynayacak mı?

Türk sinemasını dünya gündemine taşıyacak Kerbela filmi için düğmeye basıldı. Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in Medine'de uğradığı zulüm ve yarenleriyle birlikte Kerbela'da şehit edilmesine uzanan süreci konu alan filmde, Hollywood'un iki ünlü aktörü Mel Gibson ile Morgan Freeman'ın rol alması bekleniyor.

AŞKIN ŞEHİDİ İSİMLİ ROMANINDAN BEYAZPERDEYE UYARLANACAK

Ahmet Turgut'un Aşkın Şehidi adlı romanından beyazperdeye uyarlanacak filmi Erhan Baytimur yönetecek. Ortadoğu Yapım Şirketi'nin yapımcılığını üstlendiği film için Mel Gibson ile görüşmelerin devam ettiği ve yakında sözleşme yapılacağı açıklandı.

MEL GİBSON TÜRK YAPIMINDA ROL ALMAK İÇİN ÇOK İSTEKLİ

Mel Gibson filmde; Yezid'in ordu komutanıyken Hz. Hüseyin'in tarafına geçerek ilk Kerbela şehidi olan Hürr bin Yezid'i canlandıracak. Müslüman olduğu konuşulan Mel Gibson'ın, bir Türk yapımında rol almak için çok istekli olduğu öğrenildi.

FAS'TA ÇEKİLECEK

Filmin diğer yıldızı Oscarlı aktör Morgan Freeman olacak. Usta aktör, filmde Şemun'u (Yezid'i sürekli ikaz eden kişi) canlandıracak. Hollywood standartlarında bir prodüksiyonla hayata geçirilecek olan filmin çekimleri Fas'taki stüdyolarda yapılacak. Kasım ayında çekimlerine başlanacak olan filmde Hz. Hüseyin'in yüzü gösterilmeyecek. Ortadoğu Yapım Şirketi yetkilileri, filmle ilgili ilk detayları şöyle anlattı: "Bu büyük yapımda başrolde yer alması için Mel Gibson ile görüşmeler başladı ve olumlu sonuçlanırsa, Mel Gibson'ın Müslüman olduğu iddiasının ardından ilk filmi Kerbela olacak."