Meliha İsmailoğlu: Madalya almak istiyoruz

Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya'nın ev sahipliğinde 18 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başarılı oyuncu Meliha İsmailoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Avrupa Şampiyonası için düşüncelerini dile getiren 27 yaşındaki voleybolcu, "Olimpiyatlar ertelendiği için 3 turnuva üst üste geldi. Yorucu olacak bizim için. Uzun bir turnuva. Dört ülkede oynanacak. Grubumuz çok zorlu gözükmese de orada ilk maçımız ev sahibi Romanya ile olacak. Takımı şu an çok bilmiyoruz ama eminim onlar da çok mücadele edecektir. Bu Avrupa Şampiyonası her zaman herkes son topa kadar mücadele edecektir. Biz de öyle yapacağız. Umarım gruptan birinci çıkabiliriz" diye konuştu.

"BİZİM İÇİN UNUTAMAYACAĞIMIZ BİR HATIRA OLDU"

Olimpiyatlardaki deneyimlerini aktaran İsmailoğlu, "Normalinden farklı bir ortam vardı. Pandemi sürecinden dolayı çok fazla dikkat etmemiz gereken şeyler vardı. Her sabah test olmamız gereken bir durum vardı. Onları sürekli kafamızda düşünmek zorundaydık. Ayrıca kendimizi çok fazla koruma zorundaydık. Keşke normal bir ortam olabilseydi. Yine ona rağmen orada birçok sporcu ile beraber olmak bizim için ayrı bir hissiyattı. Unutamayacağımız bir şeydi. Birçok ünlü tenisçi, basketbolcu vardı. Onları da gördü. Onlarla aynı yerde yemek yedik. Bizim için unutamayacağımız bir hatıra oldu" şeklinde konuştu.

"BİZİM BEKLEDİĞİMİZ KADAR İLGİ OLDU"

Türkiye ile Japonya arasında saat farkı olmasına rağmen Türk halkının maçlarına yoğun bir ilgi göstermesinin sorulması üzerine başarılı voleybolcu, "Herkese çok teşekkür ederiz. Bizim beklemediğimiz kadar ilgi oldu. Ayrıca son maçında gece 3’te oynanmış olan maçta. Gerçekten çok fazla insan kalkıp, izlemiş. Biz demekki bu zamana kadar çok güzel şeyler yapmışız, çok güzel mücadele etmişiz ki öyle bir ilgi oldu. O maça herkes kalkmış bizi izlemiş. Gerçekten çok teşekkür ediyorum herkese" cevabını verdi.

Avrupa Şampiyonası öncesinde takımın son durumu hakkında da bilgi veren Meliha İsmailoğlu, "Olimpiyattan sonra bütün takım çok üzüldü. Onun şeyini biraz atmış olmalıyız, çok zaman yok. Avrupa Şampiyonası hemen başlayacak. Şu an onun için unutmamız gerekiyor. Bu yeni turnuvaya konsantre olmalıyız. Bizim için şu an yeni bir sayfa açılıyor. Son bir turnuva kaldı. Orada da çok büyük bir sorumluluğumuz var. Son Avrupa Şampiyonası’nda ikinci olduk. En kötü onu göstersek bizim için kar olacaktır. Madalya almak istiyoruz. Çok güzel mücadelemizi tekrar göstermek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

