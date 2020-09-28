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Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Takımı Başkan Palancıoğlu’nu ziyaret etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.09.2020 14:13 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü katkı ve destekleri için Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Takımı Başkan Palancıoğlu’nu ziyaret etti

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü katkı ve destekleri için Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu makamında ziyaret ederek, teşekkür ettiler.
Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü futbolda 1. ligde, Tekerlekli Sandalye Basketbolda ise 3. ligde mücadele ettiğini ayrıca ampute kayak branşında da bir milli sporcusu bulunduğunu belirten Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi salon sporların merkezdir. Spor ve sporcuların dostu ve en büyük destekçisidir. Bunu her fırsatta söylüyor ve gerçekleştirdiklerimiz ile de adeta deklare ediyoruz. 2014 yılından itibaren Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bedensel engelli olmak spor yapmaya engel değil. Bu sporcularımız gayretleri ile topluma örnek oluyor. Bizde belediye olarak azimli ve son derece disiplinli bir takım olarak başarılarını destekliyoruz” dedi.
Ziyarette Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin ise, “Ampute futbol, tekerlekli sandalye basketbol ve ampute kayak branşlarında milli sporcular yetiştiren kulübümüzün en büyük destekçisi olan Melikgazi Belediyesi Başkanımız Dr. Mustafa Palancıoğlu’na ve çok kıymetli meclis üyelerimize teşekkür ederiz. Bedensel engelli genç sporcularımızın yüreğine dokunmuş; onlara umut olmuş ve gelecekleri için fırsat tanımıştır. Tüm yönetimim ve sporcu kardeşlerim adına minnetlerimizi arz ederiz” diye konuştu.

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