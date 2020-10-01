YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Melikgazi Belediyespor’dan ilk hazırlık maçında galibiyet

Melikgazi Belediyespor’dan ilk hazırlık maçında galibiyet

KAYSERİ HABERLERİ  | 01.10.2020 14:18 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyespor Voleybol A Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Kula Belediyespor’u 3-1 yendi.Voleybol A Takımı lig maçlarına Ankara’da hazırlanan Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı, ilk hazırlık maçında kula Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek moral buldu.Hazırlıkta olsa ilk maçta galibiyet almalarının önemli olduğunu vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyespor’dan ilk hazırlık maçında galibiyet

Melikgazi Belediyespor Voleybol A Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Kula Belediyespor’u 3-1 yendi.
Voleybol A Takımı lig maçlarına Ankara’da hazırlanan Melikgazi Belediyespor Voleybol Takımı, ilk hazırlık maçında kula Belediyespor’u 3-1 mağlup ederek moral buldu.
Hazırlıkta olsa ilk maçta galibiyet almalarının önemli olduğunu vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu galibiyetin anlamı takımın uyumlu, oyuncuların hazır ve istekli olduğu takım hocasının da oyuncularına verdiği disiplinin bir ifadesi olduğunu söyledi.
Ayrıca yapılan transferlerinde yerinde yapıldığının bir göstergesi olduğunu belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, hazırlık maçında galibiyet alan oyuncuları ve takım hocasını kutladığını sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında panik anları! Bir anda fenalaştı Canlı yayında panik anları! Bir anda fenalaştı
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Konyaspor sezon başlangıcından memnun
Patateste rekor verim bekleniyor
Patateste rekor verim bekleniyor
Kuşadası Tariş projesine ilk kazma 1 Ekim’de vuruluyor
Kuşadası Tariş projesine ilk kazma 1 Ekim’de vuruluyor
Kaymakam Yelek’ten aile destek merkezine ziyaret
Kaymakam Yelek’ten aile destek merkezine ziyaret
Yangın mağduru berbere meslektaşlarından destek
Yangın mağduru berbere meslektaşlarından destek
Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı
Hızlı trenin etüt-proje çalışmalarında sondaj başladı

Kayseri Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
05:06
Sabah
06:27
Öğle
12:33
İkindi
15:51
Akşam
18:28
Yatsı
19:45

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim Perşembe

Özlem Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Sıhhat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekiner Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Dedeoğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Yakut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alara Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Kayserispor’un son transferi İlhan Parlak: "Çok mutluyum"
Kayserispor’un son transferi İlhan Parlak: "Çok mutluyum"
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, "Çocukların okulda zorlanması ve gerginlik yaşaması normaldir"
Yeni transferlerin forma numaraları
Yeni transferlerin forma numaraları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.