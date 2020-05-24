YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Melikgazi’de çifte bayram sevinci

Melikgazi’de çifte bayram sevinci

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.05.2020 09:33 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi’nde çalışan işçi ve daimi işçi statüsündeki çalışanlarının ikramiyeleri eksiksiz olarak bayram öncesinde ödendi.Yatan ikramiyeler ile hem çalışanların yüzlerinin güldüğünü hem de piyasa hareketinin sağlanarak bu durumun esnafların kazancına yansıyacağını söyleyerek, “Tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu korona virüs salgınının oluşturduğu sosyal ve ekonomik sıkıntılara rağmen çok şükür işçi kardeşlerimizin ikramiyeleri ödendi.

Melikgazi’de çifte bayram sevinci

Melikgazi Belediyesi’nde çalışan işçi ve daimi işçi statüsündeki çalışanlarının ikramiyeleri eksiksiz olarak bayram öncesinde ödendi.
Yatan ikramiyeler ile hem çalışanların yüzlerinin güldüğünü hem de piyasa hareketinin sağlanarak bu durumun esnafların kazancına yansıyacağını söyleyerek, “Tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu korona virüs salgınının oluşturduğu sosyal ve ekonomik sıkıntılara rağmen çok şükür işçi kardeşlerimizin ikramiyeleri ödendi. İşçi ve kadrolu işçilere ait ikramiyeler bayram öncesinde yatırıldı. Daha bayram gelmeden işçilerimize erken bayramı yaşatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yatan bu ikramiye sayesinde işçilerimiz aileleriyle birlikte huzur içerisinde çifte bayram yapacak. Bizde bundan dolayı çok mutluyuz. Örnek ve referans belediye olmamızda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her geçen gün büyüyen ve gelişen ilçemizde daha seri, etkin ve kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz. Melikgazi’mizi daha iyi noktalara getirebilmek için daha iyi hizmetler vererek çalışmalarımız devam edecek. Bu vesile ile özverili, çalışkan belediye işçilerimizin ve hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı tebrik ederim” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladıOzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

İstanbul'da, Özel Harekat Polislerine hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da, Özel Harekat Polislerine hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan videolu bayram mesajı:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan videolu bayram mesajı:

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Korona virüs sebebiyle bayramda boş kalan camilerin minarelerinden tekbirler yükseldi

Korona virüs sebebiyle bayramda boş kalan camilerin minarelerinden tekbirler yükseldi

Kayseri Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazar

İmsak
03:28
Sabah
05:12
Öğle
12:40
İkindi
16:33
Akşam
19:58
Yatsı
21:34

Kayseri Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazar

Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Soylu Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Semt Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kent Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Esra Özkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gamze Güney Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kayserispor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Kayserispor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Mehmet İle Şaheste Bir Ömür Mutluluğa “evet” Dedi

Mehmet İle Şaheste Bir Ömür Mutluluğa “evet” Dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.