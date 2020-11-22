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Melikgazi’ye 6 sağlık merkezi

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.11.2020 10:13 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi Melikgazi’de birçok mahallede hayata geçireceği sağlık yatırımlarına hız verdi.

Melikgazi Belediyesi Melikgazi’de birçok mahallede hayata geçireceği sağlık yatırımlarına hız verdi. Bu kapsamda Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever Murat ve Süheyla Kantarcı ile Sakarya Mahallesi’nde inşa edilecek Süheyla Kantarcı Aile Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi projesinin protokolü imzalandı.
Göreve geldiği günden bu yana Melikgazi Belediyesi olarak ilçeye 6 sağlık ocağı yapılacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Tınaztepe Mahallemize Ahmet-Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi, Bahçelievler Mahallesi’ne Bahçelievler Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil, Yeşilyurt Mahallemize Mustafa-Nermin Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu, Germir Aile Sağlığı Merkezi, Şükriye Yakıcı ve Fatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezi ve Sakarya Mahallesi’ne Süheyla Kantarcı Sağlık Ocağı yapacağız. Böylece kısa bir sürede 6 sağlık merkezini ilçemize kazandıracağız. Melikgazi Belediyesi olarak koştur koştur hizmet ediyoruz. Asli görevimiz olmayan sağlık ocağı, okul, cami, kuran kursu yapımı gibi yatırımları vatandaşlarımızın konforunu artırmak, ihtiyaçlarını gidermek için hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetini en nitelikli şekilde alması için en güzel hizmetleri yapmanın mücadelesini veriyoruz. Hayırseverlerimizle beraber bir tane Sakarya Mahallesi’ne 7 hekimli olmak üzere Süheyla Kantarcı Sağlık Ocağı yapacağız.” dedi.
3 milyon TL yatırım bedeline sahip olan sağlık merkezinde 1 adet laboratuvar, tıbbı müdahale odası, aşı-bebek izlem odası, gebe takip odası odası ve polikliniklerden oluşacak. Sağlıklı Hayat Merkezi’nde ise diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve uygulama salonu, KETEM (kanser tarama) cihazı mamografi, gebe bilgilendirme odaları, sigara bıraktırma odası ve eğitim salonu (30 kişilik) bölümleri yer alıyor.

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