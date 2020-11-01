Melis Gülcan maçın yıldızı oldu

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinde haftalar sonra galibiyet ile tanışan Bellona Kayseri Basketbol’da Melis Gülcan takımın yıldızı oldu.
OGM Ormanspor maçını 1 sayı farkla kazanan Bellona Kayseri Basketbol takımında Melis Gülcan 30 sayı üretirken 9 ribaund aldı. Takımın en skorer ismi olan Melis Gülcan galibiyetin mimari oldu.
(İHA)
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