Melis Gülcan maçın yıldızı oldu

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinde haftalar sonra galibiyet ile tanışan Bellona Kayseri Basketbol’da Melis Gülcan takımın yıldızı oldu.

OGM Ormanspor maçını 1 sayı farkla kazanan Bellona Kayseri Basketbol takımında Melis Gülcan 30 sayı üretirken 9 ribaund aldı. Takımın en skorer ismi olan Melis Gülcan galibiyetin mimari oldu.

(İHA)

