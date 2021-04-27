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Melisa Döngel'den Sadakatsiz itirafı

27.04.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Sadakatsiz'de Emir Taro Tekin’in hayat verdiği Selçuk karakterinin annesi Hicran’ın gençliğini canlandıran Melisa Döngel aldığı eleştirilerle ilgili konuştu.

Melisa Döngel'den Sadakatsiz itirafı

'Sadakatsiz'e konuk oyuncu olan Melisa Döngel samimi açıklamalarda bulundu.

Emir Taro Tekin’in hayat verdiği Selçuk karakterinin annesi Hicran’ın gençliğini canlandıran Melisa Döngel, “Dizide oğlumu bir başkasının yanına bırakıp gidiyorum. Sette bu sahneyi canlandırırken nasıl ağladım bir bilseniz” dedi.

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Dizi takipçilerinden kötü tepkiler aldığını itiraf eden genç oyuncu, "Herkes bana küfür ediyor zaten" diye konuştu.

Beyazperdede Uraz Kaygılaroğlu ile partner olmak istediğini açıklayan Melisa Döngel, "Uraz Kaygılaroğlu ile dram oynamak, buram buram ağlamak isterim" dedi.

"BANA VAKİT AYIRAN YOK"

Kalbinin boş olduğunu belirten Ünlü oyuncu, "Sevgili olarak benim vaktim var ama bana vakit ayıran yok. Herkesin sevgilisi var, benim yok. Boşum. Flörtüm de yok şaşırıyorum" ifadelerini kullandı.

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Sadakatsiz dizisi Melisa Döngel
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