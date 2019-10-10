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Meltem Miraloğlu ve eşi Patrick hakkındaki iddialarda yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 14:53 | Son Güncelleme

‘Hayat Devam Ediyor’ adlı dizide ‘Çocuk Gelin’ rolü ile adını duyuran Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programı bugün Meltem Miraloğlu ve eşi Patrick ile ilgili iddialardaki gelişmeleri aktardı.

Meltem Miraloğlu ve eşi Patrick hakkındaki iddialarda yeni gelişme

Ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu’nun kendisinden 48 yaş büyük, 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla 10 gün önce gizlice evlendiğini duyurmuştu.

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Dün de 'Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa' programının haberine göre, Meltem'in ne ailesinin ne de yakın çevresinin evlendiğini bilmediği, bu haberden sonra ailesinin baygınlık geçirip hastanelik olduğu ortaya çıktı.

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Daha sonra Meltem Miraloğlu, "Yaş farkı umurumda değil, bizimkisi ilk görüşte aşk. Onun çok genç bir kalbi var" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

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Açıklamanın hemen ardından Onur Akay, Meltem'in Patrick tarafından önce evlatlık edinildiği sonra da Patrick'in Meltem'e aşık olduğunu ve ikilinin evlendiklerini açıklamıştı.

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Bugün ortaya çıkan detaylar ise şöyle: 80 yaşındaki Patrick'in oğlu babasını reddetti. Patrick'in oğlu, 32 yaşındaki cici anneyi kabullenemedi ve 'Benim öyle bir babam yok' dedi.

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Öte yandan Meltem Miraloğlu'nun abartılı bir şekilde sürekli Patrcik'e sevgi gösterisi yaptığı ve etrafına 'Biz Los Angeles'a' taşınacağız. Bana söz verdi, beni Hollywood starı yapacak' dediği ortaya çıktı.

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2 ay önce OnurAkayMedya yazarı Ülkü Gözen Stewart’la Amerika’da özel bir söyleşi gerçekleştiren Miraloğlu'nun, ‘Hayatında biri var mı?’ sorusu üzerine, “Evlendim, ayrıldım. Şu an tekrar evlenmeyi düşünüyorum. İşimi yapıp aynı zamanda da eve gelince eşimin ve 4-5 tane çocuğumun olması beni çok mutlu eder. Bizim yaptığımız işte bu gerçekten çok zor ama imkansız değil.” cevabını verdiği ortaya çıktı.

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Yakın arkadaşları da Meltem Miraloğlu'nun psikolojisinin bozuk olduğunu ve doğru kararlar veremediğini söylüyor. Türkiye'ye dönmesi için uğraşan arkadaşları ve ailesine Meltem Miraloğlu'nun cevabı şuymuş: 'Ölsem de Türkiye'ye dönmem. Beni o uçağa bindiremezsiniz.'

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Miraloğlu çıkan haberler sonrasında ilk paylaşımını da yaptı. Görüntülerde oyuncunun eşi araba sürüyor.
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Miraloğlu, bu paylaşıma 'Enigma-The Man' notunu düştü.

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