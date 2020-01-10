YURTHABER
  4. Meme estetiğinde dikkat

Meme estetiğinde dikkat

ERZURUM HABERLERİ  | 10.01.2020 12:20 | Son Güncelleme

Doç.Dr.

Meme estetiğinde dikkat

Doç.Dr. Karaca Başaran meme estetiğinde dikkat edilmesi gerekenleri hakkında bilgi verdi.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç.Dr. Karaca Başaran, meme implantı teknolojisi ve cerrahi tekniklerdeki gelişmeler göğüs büyütmeyi çok güvenli ve etkili bir prosedür haline getirdiğini, hastaların hoş ve doğal gözüken sonuçlar almasını sağladığını söyledi.
Başaran, meme büyütme cerrahisi düşünülürken dikkate alınması gereken birçok faktörü şöyle sıraladı:
“İmplant boyutu: İmplant boyutları “santimetre küp” (cc) olarak ölçülür ve 120cc’den 960cc’ye kadar değişir
İmplant profili: İmplant profili implantın vücuttan projekte olduğu mesafeyi belirtir -yüksek profilli implantlar düşük profilli implantlardan daha belirgin silüet oluşturur. İmplant şekilleri yuvarlar, damla şekilli olabilir
İnsizyon paterni: İnframammary (meme altında), Periareolar (areolanın alt yarısı etrafında), Transaksiller (koltuk altından), Transumbilikal veya TUBA (göbek etrafında)
İmplant yerleştirme: Submüsküler yerleştirme: göğüs kasının altına, Submammary veya Subglandüler yerleştirme: göğüs kası ve meme dokusu arasına, Dual plan, Kas zarı altına
İmplant tipi: Salin: implant vücuda boşken yerleştirilir, yerleştirildikten sonra steril salin solüsyonu ile doldurulur.
Silikon: implant vücuda yerleştirilmeden önce silikon jel ile doludur (insan meme dokusunun yapı ve hissini taklit eden visköz sıvı)
Meme büyütme günümüzde en sık yapılan estetik prosedürlerden bir tanesidir ve bir dizi nedenle yapılır, bunlardan bazıları (ama hepsi değil) aşağıda sıralanmaktadır:
Meme boyutunun büyütülmesi, Asimetrik memelerin düzeltilmesi, Gebelik ve emzirme sonrasında kaybedilen meme hacminin arttırılması, Önemli miktardaki kilo kaybından sonra meme boyutunun arttırılması, Vücut oranlarındaki dengesizliğin düzeltilmesi, Mastektomi veya göğüs yaralanmasından sonra meme rekonstrüksiyon cerahisi ile birlikte, Önceki meme cerrahisine bağlı komplikasyonlardan sonra meme revizyon cerrahisi ile birlikte, Memedeki sarkmayı düzeltirken meme dikleştirme sırasında hacim ve dolgunluk eklemek amacıyla.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Soğuk algınlığında bunlara dikkatSoğuk algınlığında bunlara dikkat
Nöral Terapi ile ağrı tedavisiNöral Terapi ile ağrı tedavisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Yunanistan'dan getirilen 463 kilogram kaçak et ele geçirildi

Beylikdüzü'nde silahlı soygun

Beylikdüzü'nde silahlı soygun

Gültepe Köprüsü 3 gün trafiğe kapanacak

Gültepe Köprüsü 3 gün trafiğe kapanacak

Nazilli Tarım Fuarı 3. kez kapılarını açtı

Nazilli Tarım Fuarı 3. kez kapılarını açtı

Lohusa depresyonu tüm aileyi sarsabilir

Lohusa depresyonu tüm aileyi sarsabilir

Kayseri’de cinayet

Kayseri’de cinayet

Erzurum Namaz Vakitleri 10 Ocak Cuma

İmsak
06:00
Sabah
07:29
Öğle
12:27
İkindi
14:53
Akşam
17:15
Yatsı
18:39

Erzurum Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Cuma

Şehir Bölge Eczanesi
Palandoken
Ceviz Eczanesi
Yakutiye
Yılmaz Eczanesi
Palandoken
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Diyette psikoloji önemli

Diyette psikoloji önemli

Geleceğin reklam modeli: Youtube

Geleceğin reklam modeli: Youtube

Doğu'ya kış bir anda geldi!

Doğu'ya kış bir anda geldi!

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Önce kurtardı, sonra dövdü

Önce kurtardı, sonra dövdü

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.