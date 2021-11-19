YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Konya'da konuştu:

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Konya'da konuştu:

19.11.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bugün partimiz adına avukatlarımız Merkez Bankası ve Para Politikası Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacak"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti avukatları aracılığıyla Merkez Bankası ve Para Politikası Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Muharrem İnce, Konya programı kapsamında Sultan Selim Camisi’nde kıldığı cuma namazının ardından Mevlana Meydanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'yi karış karış dolaştıklarını, yakın zamanda da partilerinin Konya örgütünü kuracaklarını söyleyen İnce, Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- "İki ayda yüzde 30'luk bir döviz artışıyla karşı karşıyayız"

Ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnce, şunları kaydetti:

"Bugün partimiz adına avukatlarımız Merkez Bankası ve Para Politikası Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacak. Merkez Bankası Kanunu çok açık. Para Politikası Kurulu ve Merkez Bankası yöneticilerine, fiyat istikrarını koruma, bağımsız karar alma ve bu konuda politika uygulama yetkisi veriyoruz. Yani Merkez Bankası Kanunu, Merkez Bankası yöneticilerine ve Para Politikası Kurulu üyelerine 'Bağımsız karar alın' diyor. Kanun bunlara yetki veriyor, 'Fiyat istikrarını koruyun' diyor. Böyle olmasına rağmen karşılaştığımız olay çok net. Döviz artışı. İki ayda yüzde 30'luk bir döviz artışıyla karşı karşıyayız. Bu, fakirleşme demektir. Bu, cebimizdekinin kaybolması demektir. Bu döviz artışı, enerji fiyatlarında artış demektir. Enerji fiyatlarında artış ayrıca ham maddede artış demektir ve diğer tüm girdilerin fiyatını arttıracaktır. Bunun sonucunda karşımıza enflasyon olarak çıkacaktır."

Merkez Bankası'nın bağımsız kararlar alamadığını savunan İnce, "Enflasyon düşmeden faiz indirirsen, döviz artar. 50 kere söyledik. 51'inciyi bir daha söyleyelim. Enflasyonu düşürmeden bu işlemi yaparsan sen takıntılı bir adam olursun, hiçbir işe yaramaz bu. Fakirin, milletin işine yaramaz, varlıklıların işine yarar." diye konuştu.

İnce, bir gazetecinin "Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu için 'pop yıldızı' benzetmesine ilişkin ne düşünüyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bize öğretmenlerimiz eğitim fakültesinde şöyle öğretirlerdi; sınıflardaki camların altını boyarlardı, çocuklar dışarıya bakmasın, öğretmenle ilgilensin diye ama bizim öğretmenimiz şöyle derdi 'Sınıf camının altını boyayıp çocuklara kendini zorla dinlettirmek öğretmenlik değildir. Öğretmenlik; boyasız camlar olacak, dışarı bakmak serbest olacak ama sen dersi öyle güzel anlatacaksın ki öğrenciler seni dinleyecek. Öğretmenlik o' derdi. Yani ister pop yıldızı ol, ister artist ol, ister başka biri ol. Milletin gönlüne giriyorsan, oy alıyorsan başımın üzerinde yerin var. Öyle pop yıldızı falan diyerek kimse küçümsenmemeli. Yoksa camları boyayıp millete zorla ders anlatmaya kalkmak daha kötü. Pop yıldızı olsun ama milletin gönlüne girsin, oy alsın bence daha makbuldür."

Açıklamanın ardından İnce, beraberindeki partililerle esnaf ziyareti yaptı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
Konya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldüKonya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
Muharrem İnce

Konya Namaz Vakitleri 19 Kasım Cuma

İmsak
06:03
Sabah
07:28
Öğle
12:40
İkindi
15:20
Akşam
17:43
Yatsı
19:03
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bolu'da ara tatil kampı yapan 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bolu'da ara tatil kampı yapan 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tekirdağ'da trafik kazasında 14 askeri personel yaralandı

Tekirdağ'da trafik kazasında 14 askeri personel yaralandı

Mersin'de eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk yaşamını yitirdi

Mersin'de eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk yaşamını yitirdi

Adıyaman'da 22 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da 22 ev karantinaya alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.