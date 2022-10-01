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  4. Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den 6'lı masaya "cumhurbaşkanı adayı" eleştirisi:

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den 6'lı masaya "cumhurbaşkanı adayı" eleştirisi:

01.10.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(6'lı masa) Nasıl bir aday bulacaklarında anlaşamamışlar. 6'lı masa emredecek, cumhurbaşkanı da şak diye yapacak. Böyle bir cumhurbaşkanı adayı nasıl seçim kazanacak? Bunu konuşmuyorlar"

İSTANBUL (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6'lı masanın nasıl bir cumhurbaşkanı adayı bulacaklarında anlaşamadıklarını belirterek "6'lı masa emredecek, cumhurbaşkanı da şak diye yapacak. Böyle bir cumhurbaşkanı adayı nasıl seçim kazanacak? Bunu konuşmuyorlar." dedi.

Muharrem İnce, Caddebostan'daki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, hükümetin ekonomiden kişi başına düşen milli gelire, ihracattan enflasyona, istihdamdan büyümeye belirlediği hedefleri yakalayamadığını savundu. İnce, AK Parti'nin 35 hedefini alt alta koyduklarında sadece milli parklar ve tabiat parklarıyla ilgili hedeflerin tuttuğunu öne sürdü.

Günün koşullarında muhalefetin oy oranının yüzde 70-80'lerde olması gerektiğini belirten Muharrem İnce, şöyle devam etti:

"İktidarın karşısındaki muhalefet 8 ayda 6 defa toplanmış. Çeyrek altın günü sağlanmış. Kamulaştırmada anlaşamamışlar. Birisi 'Kamulaştıracağız' diyor, diğeri 'Yapmayacağız' diyor. Ergenekon, Balyoz davalarında anlaşamamışlar. İstanbul Sözleşmesi'nde anlaşamamışlar. Sığınmacılar konusunda anlaşamamışlar. 'Devlet Planlama Teşkilatı'nı yeniden açacağız' diyorlar ama kapatanlar masada oturuyor ikisi... Nasıl bir aday bulacaklarında anlaşamamışlar. 6'lı masa emredecek, cumhurbaşkanı da şak diye yapacak. Böyle bir cumhurbaşkanı adayı nasıl seçim kazanacak? Bunu konuşmuyorlar. Eğer masada oturanlardan herhangi birisi milletvekili olursa yasamanın bir üyesi olacak. Cumhurbaşkanı ise yürütmenin başı. Eğer bir genel başkan milletvekili olan bir genel başkandan talimat alırsa, yasamanın emrine girmiş olur. Bu anayasaya göre mümkün değildir. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Öyle bir adam bulacaklar ki hem seçimi kazanacak hem devleti yönetecek hem de 6 lidere düğme ilikleyip, 'Emirleriniz efendim nedir?' diye soracak."

- Muhalefet partilerine "seçmen ittifakı" çağrısı

Adaydan önce seçmenlerin ve sandığın konuşulması gerektiğini vurgulayan İnce, sahte seçmen olup olmadığına dair hiçbir partinin elinde rapor olmadığını ifade etti.

Muhalefet partilerine 60 milyon seçmeni masaya yatırma çağrısında bulunan Muharrem İnce, "Ey muhalefet partileri, altın gününden vazgeçin. Gelin bütün siyasi partiler bir araya gelelim, bu 60 milyon seçmeni masaya yatıralım. Mahalle mahalle Türkiye'yi paylaşalım. Sandık sandık paylaşalım." dedi.

6'lı masaya "sandıkları paylaşma" çağrısında da bulunan İnce, "Türkiye'ye yeni bir ittifak lazım. Seçmen ittifakı lazım. Seçmen ittifakının yanında sandık ittifakı lazım. Bunu başarabiliriz, bunu yapmalıyız. Bu konuda da bütün muhalefet partileriyle birlikte çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Sığınmacılar konusunda Türkiye'nin izlediği "açık kapı" politikasını da yanlış bulduğunu dile getiren İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'de Esed rejimiyle görüşme çağrısında bulundu.

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