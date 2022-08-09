Memphis Depay kimdir, aslen nereli? Memphis Depay kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Barcelona ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek Memphis Depay'ın ın bu yaz takımdan ayrılması gündemde. Transfer döneminin mücadelesini yaşadığımız bu günlerde Memphis Depay'ın kim olduğu çok merak ediliyor.

MEMPHİS DEPAY KİMDİR?

28 yaşındaki Memphis Depay, 13 Şubat 1994'te Hollanda Moordrecht'te doğdu. 176 cm boyunda ve 78 kilo olan Memphis Depay, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 33 maça çıkan Memphis Depay, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Memphis Depay, bu sezon 11 asist ve 20 gol katkısı ile oynamaktadır.

Memphis Depay, kariyerine ilk olarak 2000 yılında doğduğu kentin takımı olan VV Moordrecht Kulübü’nde başladı. 3 sene boyunca yer aldığı ekibinden 2003 yılında ayrılarak Sparta Rotterdam’ın alt yapısına geçiş yaptı.

2006 yılına kadar burada top koşturduktan sonra PSV Eindhoven’in alt yapısına geçiş yaptı. Gençlik kariyerini buralarda tamamladıktan sonra 2011-2012 sezonun öncesinde ilk kez A takıma çağrıldı.

