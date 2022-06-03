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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Afyonkarahisar'da konuştu:

03.06.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Enflasyon çıktığı anda direkt memura o ay maaşta yansıyacak şekilde eşel mobil sisteminin devreye alınmasının altını bir kez daha çiziyorum. Çünkü sabit gelirlileri korumak gerekir"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon çıktığı anda direkt memura o ay maaşta yansıyacak şekilde eşel mobil sisteminin devreye alınması gerektiğini söyledi.

Yalçın, Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şubesi yeni binasının açılış töreninde, kuruldukları günden bugüne kadar çizgilerinden ödün vermediklerini ifade etti.

Enflasyonist ortamlarda sabit gelirlilerin hukukunun ve alım gücünün korunmasının önemine değinen Yalçın, şöyle konuştu:

"Enflasyonist ortamlar bazen sermaye sahiplerine ciddi avantajlar sağlıyor ve güçleri yükseliyor. Bu tip durumlarda sabit gelirliler sürekli kaybediyor. Bizim için en iyi zam, düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır. Enflasyon çıktığı anda direkt memura o ay maaşta yansıyacak şekilde eşel mobil sisteminin devreye alınmasının altını bir kez daha çiziyorum. Çünkü sabit gelirlileri korumak gerekir."

Konuşmaların ardından binanın açılışı yapıldı.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İl Müftüsü Sinan Kazancı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı.

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