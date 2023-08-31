Men kararı çıktı! PFDK 'ısırık' olayının cezasını açıkladı

PFDK, geçtiğimiz haftalarda Kocaelispor ile Altay arasında oynanan mücadelede rakibi Ceyhun Gülselam'ı ısıran Kocaelispor forması giyen İbrahima Breze Fofana'nın cezasını açıkladı.

3 MAÇ MEN + 11 BİN 700 TL

PFDK'dan yapılan açıklamada Ceyhun Gülselam'ı ısıran Fofana'ya 3 maç men ve 11 Bin 700 TL para cezası verildiği duyuruldu.

PFDK İNDİRİM HAKKINI KULLANDI

PFDK, alt sınırı 5 maç ve 19.500 TL ceza olan Fofana'nın cezası için "Kulüpler veya kişiler lehine cezayı hafifletici takdiri nedenlerin bulunması halinde, öngörülen ceza yarısına kadar indirilebilir." hükmünü uyguladığını açıkladı.

İşte o açıklama:

"KOCAELİSPOR Kulübü sporcusu İBRAHİMA BREZE FOFANA 'nın, 27.08.2023 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-ALTAY Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MENve 11.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

