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Men kararı çıktı! PFDK 'ısırık' olayının cezasını açıkladı

31.08.2023 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda Kocaelispor ile Altay arasında ge oynanan maçta rakibi Ceyhun Gülselam'ı ısıran Ibrahima Breze Fofana'nın cezası belli oldu. İşte detaylar...

PFDK, geçtiğimiz haftalarda Kocaelispor ile Altay arasında oynanan mücadelede rakibi Ceyhun Gülselam'ı ısıran Kocaelispor forması giyen İbrahima Breze Fofana'nın cezasını açıkladı.

3 MAÇ MEN + 11 BİN 700 TL

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PFDK'dan yapılan açıklamada Ceyhun Gülselam'ı ısıran Fofana'ya 3 maç men ve 11 Bin 700 TL para cezası verildiği duyuruldu.

PFDK İNDİRİM HAKKINI KULLANDI

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PFDK, alt sınırı 5 maç ve 19.500 TL ceza olan Fofana'nın cezası için "Kulüpler veya kişiler lehine cezayı hafifletici takdiri nedenlerin bulunması halinde, öngörülen ceza yarısına kadar indirilebilir." hükmünü uyguladığını açıkladı.

İşte o açıklama:

"KOCAELİSPOR Kulübü sporcusu İBRAHİMA BREZE FOFANA 'nın, 27.08.2023 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-ALTAY Trendyol 1. Lig müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MENve 11.700.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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