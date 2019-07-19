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Menemenspor'da Ali Keten imzaladı

FUTBOL HABERLERİ  | 19.07.2019 12:14 | Son Güncelleme

Spor Toto 1'inci Lig'de transfer döneminin hareketli ekiplerinden Menemenspor bir takviye daha gerçekleştirdi.

Menemenspor'da Ali Keten imzaladı

Sarı-lacivertliler son olarak 3'üncü Lig'de Kocaelispor forması giyen stoper Ali Keten'i renklerine bağladı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde 23 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu, 2 senelik mukavele yapıldı. Derince Belediyespor'da futbola başlayan Ali Keten, Kocaeli Demirspor ve Kocaelispor'da top koşturdu. Geçen sezon Körfez ekibiyle 24 lig maçına çıkan oyuncu, 3 kez fileleri sarsmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 1'inci Lig Menemenspor Ali Keten

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