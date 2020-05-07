Menteşe ’de pazarlar polislere emanet

-Muğla’nın Menteşe ilçesinde değişik günlerde kurulan halk pazarında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun güvenlik tedbirleri alıyor.

Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde Menteşe ilçesinde kurulan halk pazarlarında görev olan polisler, vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları, maske takmaları ve zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamaları konusunda gün boyu uyarda bulunuyor.

Pazar alışverişine gelen vatandaşlarla ekipler tek tek görüşerek kendilerini bilgilendirme yapılıyor. Vatandaşların Pazar alışverişi esnasında sosyal mesafeyi korumaları, maske takmaları ve zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamaları konusunda günboyu uyarı yapılıyor.

