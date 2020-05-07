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Menteşe ’de pazarlar polislere emanet

MUĞLA HABERLERİ  | 07.05.2020 12:51 | Son Güncelleme

-Muğla’nın Menteşe ilçesinde değişik günlerde kurulan halk pazarında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun güvenlik tedbirleri alıyor.Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde Menteşe ilçesinde kurulan halk pazarlarında görev olan polisler, vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları, maske takmaları ve zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamaları konusunda gün boyu uyarda bulunuyor.Pazar alışverişine gelen vatandaşlarla ekipler tek tek görüşerek kendilerini bilgilendirme yapılıyor.

-Muğla’nın Menteşe ilçesinde değişik günlerde kurulan halk pazarında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun güvenlik tedbirleri alıyor.
Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde Menteşe ilçesinde kurulan halk pazarlarında görev olan polisler, vatandaşların sosyal mesafeyi korumaları, maske takmaları ve zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamaları konusunda gün boyu uyarda bulunuyor.
Pazar alışverişine gelen vatandaşlarla ekipler tek tek görüşerek kendilerini bilgilendirme yapılıyor. Vatandaşların Pazar alışverişi esnasında sosyal mesafeyi korumaları, maske takmaları ve zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamaları konusunda günboyu uyarı yapılıyor.

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İmsak
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Sabah
05:58
Öğle
13:08
İkindi
16:56
Akşam
20:08
Yatsı
21:35

Muğla Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Daş Eczanesi
Merkez
Oğul Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Bodrum
Cansel Eczanesi
Bodrum
Kıvılcım Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
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