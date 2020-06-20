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Menteşe’de öğrenciler 29 okul, 118 salonda LGS’de ter döktü

MUĞLA HABERLERİ  | 20.06.2020 14:38 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe İçesi’nde iki oturum halinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı sona erdi.

Menteşe’de öğrenciler 29 okul, 118 salonda LGS’de ter döktü

Muğla’nın Menteşe İçesi’nde iki oturum halinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavı sona erdi. 75 dakika süren 1’inci oturum saat 09.30’ da başlayarak saat 10.45’de, 2’nci oturum ise saat 11.30’da başlayarak saat 12.50’de sona erdi. Menteşe’de 29 okul, 118 salonda gerçekleştirilen sınava bu sene il genelinde mezun olacak olan toplam 16 bin 118 ortaokul 8’inci sınıf öğrencileri arasından Fen Liseleri ile sınav ile öğrenci alan Proje Anadolu Liseleri, İmam Hatip Liseleri ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Puan ile öğrenci alacak bölümlerinde girmek isteyen öğrenciler katıldı. Muğla genelinde 13 ilçede toplam 241 okulda, 1208 salonda sınav gerçekleştirildi. Öğrencilerin sınava gireceği okullarda sınav salonları COVİD-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları doğrultusunda düzenlendi.

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Selçuk Eczanesi
Merkez
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
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Bodrum
Mandarin Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
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