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Menteşe’de motosikletli polis kaza yaptı

MUĞLA HABERLERİ  | 26.04.2020 14:28 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe İlçesi Yılanlı yolu Devataşı mevkiinde motosikletli polis kaza yaptı.

Menteşe’de motosikletli polis kaza yaptı

Muğla’nın Menteşe İlçesi Yılanlı yolu Devataşı mevkiinde motosikletli polis kaza yaptı. Kazada yaralanan polis ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Muğla’nın Menteşe İlçesi Yılanlı yolu Devataşı mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yılanlı yolundan Menteşe’ye doğru hareket halinde olan motosikletli polis, tekerini mıcıra kaptırarak kaza yaptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosikletli polisin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

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