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  4. MER-EK’ten çölyak hastalarına çağrı

MER-EK’ten çölyak hastalarına çağrı

MERSİN HABERLERİ  | 09.01.2020 11:11 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi MER-EK Halk Ekmek Fabrikasında, çölyak hastaları için glütensiz ekmek üretiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi MER-EK Halk Ekmek Fabrikasında, çölyak hastaları için glütensiz ekmek üretiliyor. Şu ana kadar 120 çölyak hastasına ulaşarak glütensiz ekmekle buluşturan Halk Ekmek Fabrikası yetkilileri, kentteki yaklaşık 3 bin hastaya da başvuru çağrısı yaptı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi MER-EK Halk Ekmek Fabrikası, vatandaşları kaliteli, lezzetli ve ekonomik ekmeklerle buluştururken, çölyak hastalarını da ihtiyaç duydukları glütensiz ekmeğe kavuşturuyor. Kısa süre önce çölyak hastalarına çağrıda bulunarak başvurularını almaya başlayan MER-EK, şu anda 120 hastaya haftada yaklaşık bin 700 adet glütensiz ekmek ulaştırıyor. Çölyak hastaları, ikamet ettikleri noktalara en yakın ekmek büfelerinden glütensiz ekmeklerini alabilirken, MER-EK çölyak hastalarının başvurularını almaya devam ediyor.
MER-EK, İstanbul Halk Ekmek A.Ş. bünyesinde üretilen 50’şer gramlık glütensiz ekmekleri hiçbir kar elde etmeden Mersin’de yaşayan çölyak hastalarına tanesi 50 kuruştan ulaştırıyor.

“Glütensiz ekmeğe ulaşmam çok zor oluyordu”
MER-EK’e başvurarak glütensiz ekmek talebinde bulunan 53 yaşındaki çölyak hastası Yakup Maskan, haftada bir gün Akdeniz ilçesi Yeni Mahallede bulunan ekmek büfesinden bir haftalık ekmek ihtiyacını karşılıyor. Aynı zamanda 25 yıldır Tip 2 diyabet hastalığı da bulunan Maskan, Büyükşehir Belediyesinin sağladığı hizmetten memnuniyetini dile getirerek, “Ben çölyak ve 25 yıldan beri Tip 2 diyabet hastasıyım. Glütensiz ekmeğe ulaşmam çok zor oluyordu. Büyükşehir Halk Ekmek sayesinde buna kolaylıkla sahip olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in şahsında Mersin Halk Ekmek ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Gayet mutlu ve rahat bir şekilde kullanmaktayım. Sindirim sistemim de rahatladı. Şu anda memnunum, mutluyum” diye konuştu.

“Bunu kullandığımız zaman sindirimimizde hiçbir sıkıntı olmuyor”
Glütensiz ekmeğe duyduğu ihtiyacı da anlatan Maskan, “Beyaz ekmek, buğday ekmeği, buğday türevleri veya çavdar ekmeği sindirim sistemlerinde hazımsızlık yapıyor, halsizlik veriyor. Bunu kullandığımız zaman sindirimimizde hiçbir sıkıntı olmuyor ve dinçlik veriyor. Bu şekilde onun faydalarını gördüm. Bunun için de düzenli olarak her hafta geliyorum, 7 tane alıyorum. Sabahları bir tane kahvaltıda tüketiyorum” ifadelerini kullandı.

“Büfeye gittim, kaydımı yaptım”
Glütensiz ekmek çağrısına kulak verip başvurusunu gerçekleştirdiğini belirten Maskan, “Halk Ekmek Fabrikasının büfelerine geldim, sordum. Takip ettim. Onlar da geleceğini, böyle bir çalışmaları olduğunu söylediler. Bunun üzerine ben de büfeye gittim, kaydımı yaptım, adımı, soyadımı, telefonumu bıraktım. Cumadan cumaya da temin etmekteyim” dedi.

MER-EK’in çağrısı ve başvurular sürüyor
Büyükşehir Belediyesi MER-EK Halk Ekmek Fabrikası, Mersin’de sayısı yaklaşık 3 bini bulduğu tahmin edilen çölyak hastasının tamamına ulaşmayı amaçlıyor. Çağrıyı sürdüren MER-EK yetkilileri, çölyak hastalarını kendilerine en yakın ekmek büfelerine başvuruda bulunmaya veya 0324 221 52 55 numaralı telefonla aramaya çağırdı.

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