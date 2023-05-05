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Meraklı kalabalık takla atan aracı el birliğiyle çekiciye yükledi

05.05.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta yaşanan kaza sonucu takla atan aracı meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar izlemekle kalmadı, el birliğiyle aracı çekiciye yükledi.

Meraklı kalabalık takla atan aracı el birliğiyle çekiciye yükledi

Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı’nda tek taraflı olarak gerçekleşti. S.K. idaresindeki 55 KE 081 plakalı Fiat marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı S.K. hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan olay yerinde bulunan vatandaşlar ise takla atan aracı meraklı gözlerle izledi. Takla atan aracı el birliğiyle ters çeviren vatandaşlar, aracı çekiciye yüklemekten de geri durmadı.

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