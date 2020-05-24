YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Meral Akşener, Nazillililerin bayramını kutladı

Meral Akşener, Nazillililerin bayramını kutladı

AYDIN HABERLERİ  | 24.05.2020 14:16 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ramazan Bayramı dolayısıyla Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile yaptığı telefon görüşmesinde tüm Nazillililerin bayramını kutladı.Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Emine-Mehmet Sevgili çiftini evlerinde ziyaret etti.Ziyareti esnasında İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile telefonda görüşen Başkan Özcan, görüşmesinin ardından telefonu 68 yaşındaki engelli Mehmet Sevgili’ye verdi.Genel Başkan Akşener ile bayramlaşan Sevgili, “Allah sizlerden razı olsun.

Meral Akşener, Nazillililerin bayramını kutladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ramazan Bayramı dolayısıyla Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile yaptığı telefon görüşmesinde tüm Nazillililerin bayramını kutladı.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Emine-Mehmet Sevgili çiftini evlerinde ziyaret etti.
Ziyareti esnasında İYİ Parti Lideri Meral Akşener ile telefonda görüşen Başkan Özcan, görüşmesinin ardından telefonu 68 yaşındaki engelli Mehmet Sevgili’ye verdi.
Genel Başkan Akşener ile bayramlaşan Sevgili, “Allah sizlerden razı olsun. Memleketimiz için hizmet ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyor, iyi bayramlar diliyorum” dedi.
Tüm Nazillilerin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başkan Akşener, “Hem dünyanın hem de İslam aleminin bu zorlu sürecinde Allah marifet, birlik ve beraberlik nasip etsin” diye konuştu.

Meral Akşener, Nazillililerin bayramını kutladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAşk bitti! Karantina ayrılıklarıAşk bitti! Karantina ayrılıkları
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Baraj inşaatında iş makinesiyle suya düşen işçi kayboldu

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Kartal'da camiler dezenfekte edilmeye başlandı

Korona virüsle mücadelede robot dönemi

Korona virüsle mücadelede robot dönemi

Kars’ta yavru kurtlar emin ellerde

Kars’ta yavru kurtlar emin ellerde

Yazılımcı Fatihi Mahmood Ismael: "Korona virüs sonrası önceliğimiz teknoloji ve yazılım olmalı"

Yazılımcı Fatihi Mahmood Ismael: "Korona virüs sonrası önceliğimiz teknoloji ve yazılım olmalı"

Kemer Cumhuriyet Meydanı Projesinde sona gelindi

Kemer Cumhuriyet Meydanı Projesinde sona gelindi

Aydın Namaz Vakitleri 24 Mayıs Pazar

İmsak
04:03
Sabah
05:45
Öğle
13:10
İkindi
17:02
Akşam
20:26
Yatsı
22:01

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Mayıs Pazar

Doğa Eczanesi
Merkez
Gazi Eczanesi
Merkez
Giray Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

40 gün sonra sokağa çıkan çocuklar, Kuşadası’nda plajlara koştu

40 gün sonra sokağa çıkan çocuklar, Kuşadası’nda plajlara koştu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Aydın’ın meyveleri şifa kaynağı

Aydın’ın meyveleri şifa kaynağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.