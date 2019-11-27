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Merih Demiral'dan Dybala paylaşımı

İTALYA HABERLERİ  | 27.11.2019 19:43 | Son Güncelleme

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Atletico Madrid'e gol attıktan sonra asker selamı sevinci yaşayıp kendisine sarılan Paulo Dybala ile ilgili paylaşım yaptı. Merih paylaşımında "Benim mücevherim" ifadesini kullandı.

Juventus - Atletico Madrid maçına Dybala'nın attığı gol sonrası asker selamı sevinci yapıp, milli futbolcumuz Merih Demiral'a sarılması damgasını vurmuştu.

"MERİH'LE ARAMDAKİ ŞAKADAN İBARET"

Maçın ardından, neden "asker selamı" verdiği sorusu yöneltilen Dybala, "Bu hareketinin herhangi bir mesaj taşımadığını ve bunun kendisiyle Demiral arasındaki bir şakadan ibaret" olduğunu belirtmesine karşın İtalyan basınında, "Dybala’nın asker selamıyla Demiral ve asker selamını başrole taşıdığı" yorumu yapıldı.

İtalyan basınının eleştirdiği Dybala'ya, Merih Demiral, akşam saatlerinde Twitter’daki hesabından yaptığı bir paylaşımla sahip çıktı.

"BENİM MÜCEVHERİM"

Demiral, takım arkadaşıyla dünkü maçta gol sevincini yaşadıkları anın bir fotoğrafını, Dybala’nın lakabı olan "Joya"yı "Mi Joya" yani "Benim mücevherim" notuyla paylaşarak, destek verdi.

(AA)

Merih Demiral'dan Dybala paylaşımı

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Anahtar Kelimeler:
Merih Demiral paulo dybala asker selamı juventus atletico madrid

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Merih zaten evladımızdı.bir evlat da sen oldun...Helal olsun be...
Helal sana Paulo.
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