Merih Demiral'dan Dybala paylaşımı

Juventus - Atletico Madrid maçına Dybala'nın attığı gol sonrası asker selamı sevinci yapıp, milli futbolcumuz Merih Demiral'a sarılması damgasını vurmuştu.

"MERİH'LE ARAMDAKİ ŞAKADAN İBARET"

Maçın ardından, neden "asker selamı" verdiği sorusu yöneltilen Dybala, "Bu hareketinin herhangi bir mesaj taşımadığını ve bunun kendisiyle Demiral arasındaki bir şakadan ibaret" olduğunu belirtmesine karşın İtalyan basınında, "Dybala’nın asker selamıyla Demiral ve asker selamını başrole taşıdığı" yorumu yapıldı.

İtalyan basınının eleştirdiği Dybala'ya, Merih Demiral, akşam saatlerinde Twitter’daki hesabından yaptığı bir paylaşımla sahip çıktı.

"BENİM MÜCEVHERİM"

Demiral, takım arkadaşıyla dünkü maçta gol sevincini yaşadıkları anın bir fotoğrafını, Dybala’nın lakabı olan "Joya"yı "Mi Joya" yani "Benim mücevherim" notuyla paylaşarak, destek verdi.

(AA)



