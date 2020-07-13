YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Mersedes Kadir kitabı çıktı

Mersedes Kadir kitabı çıktı

MALATYA HABERLERİ  | 13.07.2020 12:51 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde vefatıyla herkesi üzen Malatya’nın sevilen yüzü Mersedes Kadir’in hayatını konu alan kitap çıktı.Kitabın yazarı ve aynı zamanda Mersedes Kadir’in yaşadığı mahallenin muhtarı olan Ali Yiğit, hazırlayıp bastırdığı kitap ile ilgili olarak, “Her şehirde topluma mal olmuş kişiler vardır.

Mersedes Kadir kitabı çıktı

Geçtiğimiz günlerde vefatıyla herkesi üzen Malatya’nın sevilen yüzü Mersedes Kadir’in hayatını konu alan kitap çıktı.
Kitabın yazarı ve aynı zamanda Mersedes Kadir’in yaşadığı mahallenin muhtarı olan Ali Yiğit, hazırlayıp bastırdığı kitap ile ilgili olarak, “Her şehirde topluma mal olmuş kişiler vardır. Bu kişiler toplum tarafından kabul görmüş kişilerdir. Mersedes Kadir’de şehrimiz insanı tarafından sevilmiş ve topluma mal olmuş bir kişidir. Vefatıyla birlikte yediden yetmişe herkes üzüntü duymuştur. Şehrimizin adeta gülen yüzü olan Mersedes Kadir isminin unutulmaması için kitabın yayınladığını söyleyen Yiğit Kitap hakkında da şu bilgileri verdi. Kitap Mersedes Kadir ve annesinin hayat hikayesinden yola çıkılarak kaleme alınmıştır.
İlk etapta 3000 adet basıldığını kitap masrafları çıktıktan sonra kitap gelirinden ailesine bağış yapılacağını kitap 10 TL den satışa sunulacaktır” ifadelerini kullandı.
Yiğit, 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü, 11.00 ile 18:00 saatleri arasında Malatya Park AVM girişinde imza günü düzenleneceğini söyledi.

Mersedes Kadir kitabı çıktı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Başkan Erdem’den işçilere bayram müjdesi

Başkan Erdem’den işçilere bayram müjdesi

Başkan Gezer ev ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Gezer ev ziyaretlerini sürdürüyor

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Mamak’ı lavanta kokusu sardı

Mamak’ı lavanta kokusu sardı

Malatya Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:21
Sabah
05:07
Öğle
12:38
İkindi
16:31
Akşam
19:58
Yatsı
21:36

Malatya Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Akgün Eczanesi
Merkez
Badem Eczanesi
Merkez
Çare Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Şehit babasının evi jandarmanın desteğiyle onarılıyor

Şehit babasının evi jandarmanın desteğiyle onarılıyor

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.