Mersedes Kadir kitabı çıktı

Geçtiğimiz günlerde vefatıyla herkesi üzen Malatya’nın sevilen yüzü Mersedes Kadir’in hayatını konu alan kitap çıktı.

Kitabın yazarı ve aynı zamanda Mersedes Kadir’in yaşadığı mahallenin muhtarı olan Ali Yiğit, hazırlayıp bastırdığı kitap ile ilgili olarak, “Her şehirde topluma mal olmuş kişiler vardır. Bu kişiler toplum tarafından kabul görmüş kişilerdir. Mersedes Kadir’de şehrimiz insanı tarafından sevilmiş ve topluma mal olmuş bir kişidir. Vefatıyla birlikte yediden yetmişe herkes üzüntü duymuştur. Şehrimizin adeta gülen yüzü olan Mersedes Kadir isminin unutulmaması için kitabın yayınladığını söyleyen Yiğit Kitap hakkında da şu bilgileri verdi. Kitap Mersedes Kadir ve annesinin hayat hikayesinden yola çıkılarak kaleme alınmıştır.

İlk etapta 3000 adet basıldığını kitap masrafları çıktıktan sonra kitap gelirinden ailesine bağış yapılacağını kitap 10 TL den satışa sunulacaktır” ifadelerini kullandı.

Yiğit, 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü, 11.00 ile 18:00 saatleri arasında Malatya Park AVM girişinde imza günü düzenleneceğini söyledi.



