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Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, kadrosunu güçlendirdi

MERSİN HABERLERİ  | 11.08.2020 14:01 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, kadrosunu güçlendirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Kadrosunu güçlendiren spor kulübü, yeni sezonda önemli başarılar elde etmeyi hedefliyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 22 branşta faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Kulübü, yeni sezona iddialı hazırlanıyor. Bu çerçevede kadrosunu güçlendiren Gençlik ve Spor Kulübünün başkanlığını Özgür Timur yürütüyor.
Kulübün kadrosunda yeni sezon öncesinde değişiklik yapıldı. 2020-2021 sezonunda hedef büyüten kulübün Genel Koordinatörü olarak Suat Özdal görevlendirilirken, Erkek Basketbol Takımı idari menajerliğine Muhittin Palamut, antrenörlüğüne Hakan Talasilioğlu, yardımcılıklarına ise Murat Vural ve Eser Orhan getirildi.
Kadın Basketbol Takımı, antrenör İbrahim Sağdıç ve yardımcısı Eren Yılmaz’a emanet edildi. Kulübün Kadın Hentbol Takımı antrenörlük görevini Ozan Kaya, Kadın Voleybol Takımı antrenörlük görevini de Murat Oğuz yürütecek.
2020-2021 sezonunda Erkekler Basketbol Takımı TB2L’de, Kadınlar Basketbol Takımı Basketbol Bölgesel Liginde, Kadınlar Voleybol Takımı Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Liginde, Kadınlar Hentbol Takımı ise Türkiye Kadınlar Hentbol 2. Liginde mücadele edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Engelli Basketbol Takımı da liginde kendini gösterme olanağı bulacak.

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