Mersin Büyükşehir Belediyesi hidrolift aracı aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, araç filosuna yeni kattığı hidrolift aracı ile inşaat ve yıkıntı atıklarını topluyor. Vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesinin 185 Çağrı Merkezinden randevu alarak, evlerinde veya bahçelerinde oluşan inşaat ve yıkıntı atıklarını toplatabiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan inşaat ve yıkıntı atıklarına engel olmak için araç filosuna hidrolift alındı. Kent genelinde uzun süredir hafriyat atıkları ile mücadele eden, hafriyat dolgu sahaları oluşturan ve denetimler gerçekleştiren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, yeni hizmeti ile hafriyattan kaynaklı çevre sorunlarına sürdürülebilir ve kolay yönetilebilir bir çözüm üretti.

Özellikle vatandaşların taşıma konusunda sıkıntı çektiği, boş arazilere ve çöp konteynerlerinin yanına bıraktığı, ev ve bahçe tadilatlarından kaynaklı inşaat-yıkıntı atıkları, Büyükşehir’in yeni aldığı hidrolift aracı tarafından toplanacak.

Vatandaşların 185 Çağrı Merkezi’nden randevu almaları gerekiyor

Hidrolift aracından faydalanmak isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin 185 Çağrı Merkezine ulaşarak randevu alıyor. Cüzi bir miktar ücret karşılığında araç, vatandaşların bulunduğu mahalleye giderek, üzerinde bulunan konteynerlerinden birini bırakıyor. Vatandaşlar hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarını bu konteynerlere bırakıyor. Araç daha sonra konteyneri alarak, hafriyat dolgu sahalarına götürüyor. Bu atıklar yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarında dolgu malzemesi olarak kullanılıyor. Hayata geçirilen yeni hizmet ile hafriyat ve inşaat yıkıntı atıklarından kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçilirken, akılcı bir şekilde yönetilen hafriyat atıkları ile maliyetler düşürülüyor.