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Mersin Limanı'ndaki operasyonda 150 kilo daha kokain ele geçirildi, uyuşturucu miktarı 1 ton 300 kilograma çıktı

18.06.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekiplerce 5 şüpheli gözaltına alındı

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MERSİN (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ekvador'dan Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerlerde 150 kilogram daha kokainin bulunmasıyla operasyonda ele geçirilen uyuşturucu miktarı 1 ton 300 kilograma yükseldi, 5 zanlı gözaltına alındı.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 16 Haziran'da 1 ton 150 kilogram kokainin ele geçirildiği operasyonun ardından Müdürlüğe bağlı NARKOKİM ekipleri, aynı sevkiyatla getirilen diğer muz yüklü konteynerleri de aradı.

Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı çalışmada konteynerdeki muz kolilerine gizlenmiş 150 kilogram daha kokain bulundu.

Operasyonun ikinci safhasında bulunan paketlerle ele geçirilen kokain miktarı 1 ton 300 kilograma çıktı.

Ekipler, uyuşturucuyla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

- Operasyon

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Ekvador'dan yüklenerek Türkiye'ye getirilen ve muz taşıdığı beyan edilen şüpheli konteyner takibe alınmış, konteyneri taşıyan geminin Mersin Limanı'na yanaşmasının ardından Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekipleri harekete geçmişti.

Liberya bandıralı gemiden tahliyesinin hemen ardından X-ray taramasına sevk edilen şüpheli konteynerlerde muz kolilerine gizlenmiş 1 ton 150 kilogram kokain ele geçirilmişti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da Twitter hesabından ülke tarihinin en yüksek miktarlı kokain yakalamasına imza atıldığını duyurmuştu.

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