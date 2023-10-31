Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenişehir ilçesinde bir kişinin silah zoruyla kaçırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, kaçırılan kişinin zanlılar tarafından darbedildiğini, cep telefonu ve otomobilinin gasbedildiğini, banka hesaplarındaki paraların da şüphelilerin hesabına geçirildiğini tespit etti.

"Silahla tehdit", "kasten yaralama", "zorla alıkoyma" ve "yağma" suçlarını örgütlü olarak işlediği saptanan 6 zanlının kimliğini belirleyen ekipler, Mersin ve Düzce'deki adreslere baskın düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

