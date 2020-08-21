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Mersin Üniversitesi’nin proje başarısı

MERSİN HABERLERİ  | 21.08.2020 17:02 | Son Güncelleme

Mersin Üniversitesi’nin (MEÜ), ’AB Erasmus+ 2020 Yüksek Öğretim Programı Öğrenci ve Personel Hareketliliği’ projesinde, 456 bin 650 Euro hibe aldığı bildirildi.Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ulusal Ajansı’nın yayınladığı rapora göre, MEÜ, ’AB Erasmus+ 2020 Yüksek Öğretim Programı Öğrenci ve Personel Hareketliliği’ projesinde 456 bin 650 Euro hibe aldı.

Mersin Üniversitesi’nin (MEÜ), ’AB Erasmus+ 2020 Yüksek Öğretim Programı Öğrenci ve Personel Hareketliliği’ projesinde, 456 bin 650 Euro hibe aldığı bildirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ulusal Ajansı’nın yayınladığı rapora göre, MEÜ, ’AB Erasmus+ 2020 Yüksek Öğretim Programı Öğrenci ve Personel Hareketliliği’ projesinde 456 bin 650 Euro hibe aldı. MEÜ, 192 üniversitenin bulunduğu listede 22. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.
’Türkiye Ulusal Ajansı 2020 Dönemi Yükseköğretim Alanında Program Ülkeleri ile Öğrenci ve Personel Hareketliliği’ (KA103) projeleri başvuru sonuçlarında, pek çok köklü üniversiteyi geride bırakan Mersin Üniversitesi’nin bu başarısı, yurt içinde olduğu gibi yurt dışı ile bağlantılı alanlarda da etkin bir biçimde faaliyet yürüttüğünü ortaya koydu.

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