Mersin’de 2020 yılı için ’Mavi Bayrak’ çalışmalarına başlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2020 yaz dönemi için ’Mavi Bayrak’ çalışmalarına başladı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından bu yıl 13. kez Antalya’da düzenlenen ’Mavi Bayrak Yerel Sorumlular Semineri’ne, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen plaj yönetiminden sorumlu belediye iştiraki Denizkızı Turizm A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Yıldız ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan Mavi Bayrak yerel sorumluları Dr. Zafer Kuşatan ve Pelin Teymur katıldı. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarı gösteren Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, ’Yerel Mavi Bayrak Sorumlusu - 2019 Eğitim Sertifikası’ almaya hak kazandı.

Eğitim seminerinde, Türkiye’nin dört bir yanından gelen kıyı belediyelerden 100’ü aşkın yerel ’Mavi Bayrak’ sorumlusu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı temsilcileri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı proje yöneticileri, Doğa Koruma Merkezi temsilcileri, TÜRÇEV yönetim kurulu ve ’Mavi Bayrak’ ulusal temsilcileri de yer aldı.

Eğitim programı kapsamında, yerel sorumluların kurumları hakkında örnek uygulama ve tanıtım sunumlarına, bakanlıkların ’Mavi Bayrak’ konusunda yaptıkları çalışmalar ve maddi destek konularına, ’Mavi Bayrak’ ile ilgili güncel ve yenilenen bilgilere, uluslararası gelişmelere ve yurt dışından örneklere yer verildi.

Mavi Bayrak sayısının arttırılması planlanıyor

Mersin’de 2018-2019 yaz sezonu dönemlerinde Kızkalesi ve Susanoğlu Halk Plajlarında 33 kriterin tümü, yerel ’Mavi Bayrak’ sorumlularının katkıları, denetimler ve hazırlık çalışmaları ile Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Denizkızı Turizm A.Ş. tarafından yerine getirildi ve ’Mavi Bayrak Eko Ödülü’ halk plajlarında dalgalandı.

2020 sezonu hazırlıkları kapsamında önümüzdeki süreçte Mersin’de hem Büyükşehir Belediyesi tarafından hem de özel işletilen plajlarda, uluslararası 33 kriter titizlikle yerine getirilerek, bayrak sayısının artırılması planlanıyor.

Mersin, ’Mavi Bayrak’lı kentler arasında 8. sırada yer aldı

’Mavi Bayrak’, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülü olarak dikkat çekiyor. Mavi Bayrak almak için uyulması gereken 33 kriter, plajda deniz suyu kalitesi, çevre eğitimi ve bilgilendirme, çevre yönetimi ile can güvenliği ve hizmetleri, arıtma ve kanalizasyon altyapı sistemleri başlıkları altında toplanıyor.

Türkiye, bu yıl 45 ülke arasında ’Mavi Bayrak Programı’ kapsamında 2019 yılı itibariyle 463 plaj, 22 marina ve 15 yat ile ilk 3’e girerek, ülkenin tanıtımına önemli bir katkı sağladı. Mersin ise Türkiye genelinde 10 plaj ve 1 marina ile ’Mavi Bayrak’lı kentler arasında 8. sırada yer aldı.



