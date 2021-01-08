YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin’de 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Mersin’de 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

08.01.2021 13:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mersin’de 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 şüpheli, 3 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Tarsus ilçesinde iki şahsın, ellerindeki ruhsatsız tabancaları satmak için müşteri aradıklarını belirledi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 şüpheli, 3 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Tarsus ilçesinde iki şahsın, ellerindeki ruhsatsız tabancaları satmak için müşteri aradıklarını belirledi. Takibe aldıkları şüphelileri durduran ekipler, araç içerisinde yaptıkları aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Öte yandan, Silifke ilçesi Atakent Mahallesi’nde bir şahsın evinde yapılan aramada ise 12 gram kubar esrar ile bir adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mersin’de 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Mersin Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:23
Sabah
07:48
Öğle
12:53
İkindi
15:27
Akşam
17:49
Yatsı
19:08

Mersin Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Cevheroğlu Eczanesi
Akdeniz
Gülfidan Eczanesi
Akdeniz
Irmak Eczanesi
Akdeniz
Hasbay Eczanesi
Mezitli
Seda Eczanesi
Mezitli
Babacan Eczanesi
Toroslar
Dicle Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

KARDEMİR’de tehdit iddiası

KARDEMİR’de tehdit iddiası

Maçın ardından

Maçın ardından

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Diğer Haberler

Mersin Ticaret Borsası

Mersin Ticaret Borsası

Toroslar’da ‘3 Ocak Kurtuluş Kupası Bayrak Yarışı’ düzenlendi

Toroslar’da ‘3 Ocak Kurtuluş Kupası Bayrak Yarışı’ düzenlendi

Gültak: “Mersin’de değişim ve yenilenme, kentsel dönüşüm ile mümkün”

Gültak: “Mersin’de değişim ve yenilenme, kentsel dönüşüm ile mümkün”

Mersin'de marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Mersin'de marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Başkan Tarhan: “Kadınlar yaşamak için Mezitli’yi tercih ediyor”

Başkan Tarhan: “Kadınlar yaşamak için Mezitli’yi tercih ediyor”

Başkan Tarhan: “Kadınlar yaşamak için Mezitli’yi tercih ediyor”

Başkan Tarhan: “Kadınlar yaşamak için Mezitli’yi tercih ediyor”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.