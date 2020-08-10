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Mersin’de ’Anne-kız’ projesine katılanlar kampa uğurlandı

MERSİN HABERLERİ  | 10.08.2020 17:24 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hayata geçirilen ’Anne-kız’ projesi kapsamında 50 anne ile kızlarını, Silifke’ye yaz kampına uğurladı.Akdeniz Belediyesi, sosyal ve kültürel içerikli proje ve hizmetlere imza atmaya, bu sayede dezavantajlı vatandaşları sevindirmeye devam ediyor.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hayata geçirilen ’Anne-kız’ projesi kapsamında 50 anne ile kızlarını, Silifke’ye yaz kampına uğurladı.
Akdeniz Belediyesi, sosyal ve kültürel içerikli proje ve hizmetlere imza atmaya, bu sayede dezavantajlı vatandaşları sevindirmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de desteği ile geçen yıl 400 öğrencinin, bu yıl da pandemi nedeniyle 100 öğrencinin ücretsiz tatile gönderildiği Silifke kampına, bu kez de anneler ile kızları gönderildi.
“Sosyal projelerimiz devam edecek”
Silifke kampına hareket öncesi, belediye merkez binası önünde gerçekleşen uğurlama törenine, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da katıldı. Burada konuşan Gültak, “Silifke kampına, daha önce gençlerimizi göndermiştik. Bu gün de ailelerimizi yolluyoruz. Projemizin adı ’Anne-kız’ projesi. Anneler ile kızlarını kampa yolluyoruz. Yarın ben de eşimle birlikte orada olacağım. Ailelerle görüşüp sohbet edeceğiz. Bu projelerimiz devam edecek. Eylül-ekim ayları içerisinde de hayatında hiç tatile çıkma imkanı olmamış yaşlı çiftleri aynı kampta ağırlayacağız. Belediye olarak, sosyal projelere imza atmaya devam ediyoruz. Akdeniz’in dezavantajlı gençleri ve ailelerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Annelere ve kızlarına şimdiden iyi tatiller diliyorum” dedi.
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın konuşmasının ardından anneler ile kızları, maskelerini takarak ve hazırladıkları valizleri alarak Silifke kampına gitmek üzere otobüslere bindiler.

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