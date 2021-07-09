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Mersin’de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

09.07.2021 01:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin’in Silifke ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-400 karayolu Narlıkuyu mevkisinde, A.Y. idaresindeki 33 AYY 07 plakalı otomobil aydınlatma direğine çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki 4 yaralıyı Erdemli bölgesindeki hastanelere sevk etti.

Jandarma kazayla ilgili araştırma başlattı.

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