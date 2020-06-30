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Mersin’de çocuklar eğlenerek yabancı dil öğreniyor

MERSİN HABERLERİ  | 30.06.2020 16:38 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, çocukların evde kaliteli vakit geçirmesi amacıyla gerçekleştirdiği online eğitimlerine "farklı dillerde konuşarak öğreniyorum" etkinliği ile devam ediyor.Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi’nin yürüttüğü uzaktan eğitim platformunda 6-12 yaş arasındaki çocuklar, videokonferans aracılığıyla derslere katılarak Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça dillerini alanında uzman psikolog ve eğitmenler eşliğinde öğreniyor.

Mersin’de çocuklar eğlenerek yabancı dil öğreniyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, çocukların evde kaliteli vakit geçirmesi amacıyla gerçekleştirdiği online eğitimlerine "farklı dillerde konuşarak öğreniyorum" etkinliği ile devam ediyor.
Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi’nin yürüttüğü uzaktan eğitim platformunda 6-12 yaş arasındaki çocuklar, videokonferans aracılığıyla derslere katılarak Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça dillerini alanında uzman psikolog ve eğitmenler eşliğinde öğreniyor. Gerçekleştirilen etkinliğin ilk yabancı dil eğitimi İngilizce oldu. Verilen eğitimde çocuklar, yaşıtlarıyla birlikte İngilizceyi konuşarak öğrenme ve geliştirme fırsatı buluyor. Çocukların, özgüvenlerini arttırmak, beyin gelişimlerini ve yeteneklerini desteklemek, yabancı dile olan ilgisini uyandırmak amacıyla online olarak yapılan etkinliğe çocuklar, bir ay boyunca her Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 14.00’de belirlenen uygulama üzerinden katılabilecek. Online dil eğitimlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, çocuklarının yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmelerine olanak sağlayan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederek, uzmanlar eşliğinde verilen bu eğitimler sayesinde çocuklarının yetenek ve eğilimlerini değerlendirme fırsatı bulduklarını da ifade ettiler.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise her çocuğun özel olduğunu ve yeteneklerinin keşfedilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Eğitim, her zaman önceliğimiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklerine göre ilgilerinin keşfedilmesini de önemsiyoruz. Toroslar Belediyesi olarak bu noktada çocuklarımızın her zaman yanındayız. Özellikle geçirdiğimiz bu zor dönemde onların psikolojik olarak etkilenmemeleri adına da destek oluyoruz. Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezimizde uzman psikologlarımız eşliğinde online olarak başlattığımız "farklı dillerde konuşarak öğreniyorum" etkinliği ile de çocuklarımızın yabancı dili severek öğrenmelerini amaçladık. Çocuklarımızın bu konuda daha fazla pratik kazanmalarını istiyoruz. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Mersin’de çocuklar eğlenerek yabancı dil öğreniyor

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