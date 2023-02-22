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Mersin’de depremzede öğrenciler kurs merkezlerinde sınava hazırlanıyor

22.02.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afet bölgelerinden gelen depremzedelere her alanda kucak açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, barınma alanlarında kalan depremzede öğrencileri, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlıyor.

Mersin’de depremzede öğrenciler kurs merkezlerinde sınava hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında da sınavlara hazırlık eğitimlerine başladı. Afet bölgelerinden Mersin’e gelerek Büyükşehir Belediyesinin barınma alanlarında kalan ve sınava hazırlanan depremzede öğrenciler, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, depremzede öğrencileri kurs merkezlerine kaydederek, lise ve üniversite sınavlarına büyük bir özenle hazırlamaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi, kurs merkezleri sayesinde, depremzede öğrencilerin eğitimden uzaklaşmadan hayatına devam edebilmesine destek olmaya ve katkı sunmaya çalışıyor. Lise veya üniversite sınavlarına hazırlık aşamasında olan ve kurslara kayıt yaptırmak isteyen depremzede öğrenciler, ’Teksin’ uygulaması ya da Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerine başvuru yapabiliyor.

"51 DEPREMZEDE ÖĞRENCİMİZİ SINAVA HAZIRLIYORUZ"

Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, "Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra ilimize gelen depremzede vatandaşlarımız için barınma, yiyecek, kıyafet ve psiko-sosyal alanda destek için tüm gücümüzle çaba sarf etmiştik. Şimdi de eğitim-öğretim yılımızın 2. dönemine başlıyoruz. Bizler 10 ilçemizde 18 kurs merkezimizde ve 6 bin 589 öğrencimizle döneme başlıyoruz. Bunun yanı sıra ilimize gelen ve Tarsus’tan Anamur’a kadar barınma merkezlerimizde kalan, sınava hazırlanan 51 öğrencimizi tespit ettik. Bu öğrencilerimizde bizle beraber sınavlara hazırlanacaklar. Eğitim-öğretimi destekleme kurs merkezi hizmetimizden faydalanmak isteyen depremzede vatandaşlarımız, 10 ilçemizde bulunan 18 kurs merkezi müdürlüğümüzle görüşebilirler" dedi.

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