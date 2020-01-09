Mersin'de eski eşini tüfekle yaralayan sanık hakim karşısında

Barışma teklifinde bulunduğunu söyleyen Yarbı, "Hatun'a tekrar barışmak istediğimi söyledim. Başka birisiyle yaşadığı için barışmaya karşı çıktı ve bana hakaret etti. Bir anlık öfkeyle korkutmak için arabadaki silahla ayağına ateş ettim. Öldürme niyetim yoktu. Pişmanım ve özür diliyorum." diye konuştu.

"Olay günü çocuğu görmek istedi. Arabaya bindik, köy benzeri bir yere gidince bana bir şeyler yapacağını anladım. Barışmak istediğini söyledi, karşı çıktım. Issız yerlere sürünce arabadan indim ve hızla karşıya kaçtım. Arkamdan bir şeyler söylüyordu, 'Çiçek falan aldım.' diyordu. Bir döndüm, elinde silah var. O sırada kızımız da arabadaydı. Elindeki silahı tutarak engel olmaya çalıştım, 2-3 el ateş etti. Bir ara silah tutukluk yapınca 'Yapma bak, Allah bile bunu yapmanı istemiyor.' dedim.

O sırada dizimden vurulmuşum. Sonrasında sürünmeye çalıştım, silahla sırtımdan vurdu. Yardım etmesi için yalvardım, arabaya binerek gitti."

- "Çocuğum için yaşamak istiyorum"

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini isteyen Koç, "Ben kendimden geçtim, zaten bitmişim. Kızım annesiz kalmasın istiyorum, öldürülmek, Özgecan ve Emine gibi olmak istemiyorum. Çocuğum için yaşamak istiyorum. Silahlı saldırıdan sonra bacağım tutmuyor. Çocuğuma sürünerek yemek yapıyorum, beni sakat bıraktı." diye konuştu.